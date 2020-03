La gauche l’emporte à Lancy

Le résultat est historique. Pour la première fois, la Ville de Lancy est en passe d’être dominée par la gauche à l’Exécutif et au Délibératif. «Nous en rêvions, mais c’est un peu inespéré!» réagit le conseiller administratif Vert Damien Bonfanti.

Seul sortant à se représenter, l’écologiste est élu au premier tour de l’Exécutif avec plus de 3742 suffrages. «Je ne m’y attendais pas», confie le magistrat peu de temps après l’annonce des résultats. La députée socialiste Salima Moyard et la conseillère municipale PDC Corinne Gachet arrivent en deuxième et troisième positions avec respectivement 3177 et 2842 voix. Le candidat PLR Thierry Aeschbacher occupe la quatrième place, plus de 700 voix derrière. Le MCG Thierry Brunier et l’UDC Philippe Perrenoud ferment la marche.

Barrage contre la gauche

Tous les regards se portent désormais sur le deuxième tour. Si l’Alternative cherchera par tous les moyens à mobiliser son électorat pour assurer l’élection de Salima Moyard, la droite espère à tout prix empêcher l’hégémonie de la gauche.

«Si toutes les forces du centre et de la droite se réunissent, nous avons nos chances», estime Thierry Aeschbacher, qui a déjà annoncé le maintien de sa candidature: «Je ne vais pas m’arrêter au milieu du gué.» Pourra-t-il compter sur un report des voix des candidats MCG et UDC? Ni Thierry Brunier ni Philippe Perrenoud ne se prononcent à ce sujet pour l’heure. «Il est encore trop tôt pour décider de la stratégie future mais nous allons continuer à nous battre», fait savoir le candidat MCG.

Thierry Brunier ne cache pas sa déception face aux résultats de son parti. «Nous payons les conséquences de nos crises internes», déplore-t-il. Premier parti du Conseil municipal à égalité avec le PLR en 2015 avec neuf sièges, le MCG perd aujourd’hui un tiers de sa représentation.

Plusieurs démissions avaient déjà ébranlé la section ces derniers mois. Quatre dissidents du parti siègent aujourd’hui en indépendants. Deux se sont présentés dimanche sur une nouvelle liste intitulée «Ecol» qui a obtenu moins de 2% des suffrages. C’est loin des 7% nécessaires pour être présent au Délibératif. Selon les derniers résultats, l’UDC rate également de peu le quorum avec 6,77% des voix.

Alliance gagnante?

Quid de l’alliance du PDC avec les Vert’libéraux pour le Délibératif? Si la candidate Vert’libérale de la liste a été élue, le PDC perd deux sièges. «C’est une claque pour les démocrates-chrétiens, qui sont historiquement forts à Lancy», analyse Damien Bonfanti. Pour Corinne Gachet, il s’agit simplement d’un mouvement de balancier. «En 2015, le PDC avait gagné trois sièges, aujourd’hui nous en perdons deux», nuance la candidate.

Les grands gagnants de ce scrutin sont sans conteste les Verts et les Socialistes. Au-delà des bons résultats de leurs candidats à l’Exécutif, les deux formations gagnent respectivement deux et trois sièges au Conseil municipal. Avec dix élus, le PS devient le premier parti de la commune.