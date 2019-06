Gaspillage alimentaire: on récupère tout

Cela fait déjà longtemps que l’on lutte contre le gaspillage alimentaire de cette manière en Suisse alémanique et en Autriche. La Suisse romande, quant à elle, ne s’y est mise que depuis octobre 2017. Mais de quoi s’agit-il? De foodsharing, un système de plateforme internet ouvert à tous, mis en place par des étudiants il y a quelques années et qui est maintenant répandu dans toute l’Europe. Le principe est simple: les étudiants inscrits sur le site viennent récupérer les invendus de la journée dans les structures partenaires, et ce gratuitement, afin de soulager les petits commerces des aliments qui devraient être autrement jetés.

Simona Holzer, originaire de Thurgovie et étudiante à l’Université de Genève (UNIGE) en master d’environnement, explique l’implantation de cette forme de recyclage alimentaire à Genève: «Je suis arrivée ici en prévoyant de rejoindre le circuit romand de foodsharing. Je me suis alors rendu compte qu’il n’existait pas. J’ai donc décidé de le mettre en place avec quatre amies.» C’est ainsi que les cinq étudiantes de l’UNIGE se jettent à l’eau, à la recherche de petits commerces pour coopérer. «Cela arrange les boulangeries et pâtisseries autant que nous, moins de poubelles pleines signifie aussi moins de travail», explique l’une des cofondatrices de Foodsharing Genève.

Pour l’instant, le système compte une soixantaine d’étudiants, les foodsavers, qui se chargent de récupérer les invendus et s’assurent de leur consommation. «On ne veut surtout pas gaspiller à notre tour la nourriture récoltée. Notre mission, c’est vraiment de ne rien jeter», explique Simona Holzer. «Je partage souvent la nourriture que j’ai récupérée avec mes amis, et parfois même dans la rue.» Les quelque six commerces membres de Foodsharing Genève sont satisfaits de cette technique de récupération, et les foodsavers sont à l’affût de nouvelles récoltes dans d’autres endroits.

«Nous ne voulons pas être un poids mais plutôt un soulagement pour les restaurateurs, affirme Simona Holzer. Nous n’avons pas le droit de faire la fine bouche. Nous prenons tous les restes que les commerçants nous donnent.»

L’application «Too Good To Go»

Mille et Une Envies, l’une des boulangeries partenaires, approuve la démarche des étudiantes: «On est toujours très contents de pouvoir donner notre nourriture en fin de journée plutôt que de la jeter», explique le patron. Un système similaire existe depuis juin 2018 en Suisse, sous la forme d’une application gratuite: «Too Good To Go» est une plateforme en ligne qui met en contact commerçants et acheteurs. Les vendeurs préparent des «paniers surprises» pour un tiers du prix. «Too Good to Go» est tout à fait complémentaire à Foodsharing, ce qui permet que l’on n’ait plus aucun reste», ajoute le patron de Mille et Une Envies. La popularité de la start-up ne fait que grimper, avec 50 000 nouveaux utilisateurs suisses uniquement au mois de mai 2019. On compte désormais plus de 1200 commerçants partenaires en Suisse. Les quelque 350 000 repas déjà sauvés dans le pays prouvent l’efficacité de l’application et révèlent la quantité de nourriture habituellement gaspillée.

Les surplus alimentaires sont maintenant vendus et rendent un précieux service non seulement aux ressources naturelles, mais également aux consommateurs, qui récupèrent des produits de qualité à un moindre prix.

(TDG)