La future médecin cantonale vient en renfort

Elle devait rejoindre la direction générale de la santé début mai, mais l'arrivée du coronavirus à Genève a changé la donne. Ainsi, Aglaé Tardin, future médecin cantonale, a rejoint l'actuel titulaire Jacques-André Romand ce lundi, soit deux mois avant la date prévue, a appris la «Tribune de Genève».

«Le but est de faire un doublon avec le médecin cantonal pour assurer le suivi du service et la réponse à l’épidémie vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sur le le long terme, indique Laurent Paoliello, en charge de la communication du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES). C’est de l’anticipation préventive.»

Aglaé Tardin a effectué l’essentiel de sa formation postgraduée à Genève. Elle dispose d’une grande expérience en médecine communautaire, notamment dans le domaine de la migration. Elle a suivi des formations postgraduées en santé publique, en médecine tropicale et en protection de l’enfance.

Après plusieurs expériences à l’étranger, dont au Mexique et au Sénégal, elle a rejoint le Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) du Département de l’instruction publique en 2012, où elle a occupé le poste de médecin répondant jusqu'à ce jour. Elle y était en charge notamment de la thématique de la migration et de situations de maltraitance.