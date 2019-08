Forte hausse des frontaliers à Genève

Le nombre de frontaliers a connu une forte croissance à Genève durant le deuxième trimestre de l'année. Le canton compte désormais 85 897 frontaliers actifs, en hausse de 3,2% en une année. «Cette hausse est la plus élevée enregistrée en un trimestre depuis la fin 2016», note l'Office cantonal de la statistique. Il y a dix ans, le canton en employait quelque 56 000.

Un peut plus de 52 000 frontaliers sont des hommes, ce qui représente 61% du total. La Ville de Genève enregistre le plus grand nombre de frontaliers (34 000), suivie de Meyrin (10 000), Carouge (9900) et Plan-les-Ouates (5600).

A l'échelle du pays, le nombre de frontaliers étrangers actifs s'accroît de 2,4% au deuxième trimestre 2019. En Suisse, plus d'un quart des frontaliers travaillent à Genève.