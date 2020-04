La «formule magique» est reconduite à Meyrin

L’alliance a payé. L’écologiste Eric Cornuz et le démocrate-chrétien Laurent Tremblet, qui faisaient liste commune à l’occasion de ce second tour, ont décroché haut la main les deux sièges restant à pourvoir au Conseil administratif de Meyrin. Ils rejoignent ainsi la socialiste sortante et actuelle maire Nathalie Leuenberger, élue dès le premier tour le 15 mars.

«C’était espéré, attendu, et c’est arrivé. Tant mieux, commente à chaud Eric Cornuz. Notre alliance a dû bien fonctionner, poursuit-il, car non seulement mon colistier s’est rapproché de moi, mais nous avons aussi creusé l’écart avec les suivants.»

Les deux candidats avaient choisi de faire campagne sur la continuité, avec le soutien des socialistes. Depuis neuf ans en effet, la cité satellite est dirigée par un trio PS-Vert-PDC. «Au vu des résultats de ce second tour, c’est ce que voulait la majorité des Meyrinois», constate Laurent Tremblet. Lequel était moins confiant que son colistier. «Une élection reste une élection, dit-il. Mais le fait qu’il y ait beaucoup de candidats au second tour a sans doute facilité mon élection.»

Ils étaient encore six à se présenter. Arrivé troisième mais avec plus de 500 voix de retard, le PLR Pierre Boccard glisse une petite pique en direction du PDC: «Je félicite Eric Cornuz pour son élection. Quant à Laurent Trembley, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire…» Voilà qui augure de belles joutes lors de la prochaine législature. «Avec cette crise due au coronavirus, la donne a changé, analyse-t-il. Il y aura des retombées très négatives économiquement, les recettes fiscales vont s’effondrer et il faudra désormais prioriser les dépenses. C’est d’ailleurs ce que nous réclamons depuis des années», insiste le conseiller municipal.

Chez les trois autres battus du jour, on relèvera encore une petite surprise. L’indépendant Jean-Philippe Hulliger devance en effet les candidats du MCG et de l’UDC, respectivement Christine Luzzatto (5e) et Marco Gaetanino (6e).