«Un formidable tremplin pour permettre à des sans-abri de s’en sortir»

«Avec un toit et une adresse, on peut rebondir. J'en ai eu la preuve en côtoyant les résidents des hameaux de containers colorés Eurêka et Noé, transformés en studios mobiles, de l'association Carrefour-Rue», affirme Valérie Bierens de Haan, lors de notre rencontre dans un café de Plainpalais. Cette ancienne journaliste de la Tribune de Genève et de la RTS, bénévole depuis cinq ans à Carrefour-Rue, nous a sollicités alors qu'un troisième hameau du nom d'Ulysse se profile sur la commune de Plan-les-Ouates.

Généreuse, celle ci a accepté d’accueillir de nouveaux studios mobiles - après ceux de Noé - sur un terrain du futur quartier des Cherpines. «Notre expérience nous montre que la vie se déroule sans anicroches avec les voisins», indique Valérie Bierens de Haan, auteure d'un livre de poche pour vanter «Le pari fou des studios mobiles». Celle-ci, comme l’inusable président et fondateur de Carrefour-Rue, Noël Constant, ainsi que son bras droit, Vince Fasciani, attendent l'autorisation de construire avec une pointe d'anxiété. Et encore plus alors que la crise du logement touche d'abord les plus précaires d'entre nous. «Les gens s'inquiètent toujours de l'arrivée de sans-abri près de chez eux. Ils les identifient à des alcooliques, des drogués ou des voleurs. Nous devons leur expliquer, en paraphrasant Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas sans-abri, mais qu'on le devient.»

Soif de liberté

Quand Eurêka, premier hameau situé à Chêne-Bougeries, a ouvert en novembre 2014, le voisinage était perplexe, voire hostile. «Aujourd'hui, la frontière s'est détendue et certains sont devenus amis, note l'écrivaine. Ainsi, un jour où j'étais de passage, un résident d'un EMS tout proche se faisait couper les cheveux dans un studio mobile.»

Le succès est tel que Carrefour-Rue reçoit chaque semaine entre 50 et 60 demandes de logement d’urgence qu’elle ne peut honorer que très partiellement. Un succès basé sur la soif de liberté, apprécie Valérie Bierens de Haan: «L'originalité, la force et l'exemplarité de ce concept réside dans le fait qu'il s'agit de structures d'habitations temporaires qui ne doivent pas sédentariser le résident dans le confort, mais au contraire le propulser vers la recherche d'une autonomie.» Et le plus beau, c'est que ça marche, ajoute-t-elle: «Ces logements-relais, donnant un toit et une adresse officielle, offrent un nouveau départ vers des logements conventionnels. Le taux de renouvellement des occupants de ces deux hameaux s’élève à environ 40 %. C’est donc un formidable tremplin pour permettre à des sans-abri de s’en sortir.» Le tout conçu sur un terrain libérable, lui aussi, en moins de 10 jours...

Pas d'assistanat

Noël Constant a toujours voulu encourager une démarche sociale qui préconise une responsabilisation des personnes plutôt qu’un assistanat infantilisant. La disposition particulière de ces hameaux élaborée avec des architectes permet d'ailleurs une vie privée sans encourager l’isolement. «Il n’y a pas de travailleurs sociaux, tout est organisé en co-gestion, précise la bénévole de Carrefour-Rue. Il y a juste un responsable, un ancien restaurateur à Euréka et un ex-banquier à Noé. On y vit de façon autonome, mais on s’entraide. On est moins seul.»

Et l’auteure de ce petit bouquin empli d’espoir – paru chez L’âge d’homme - de conclure: «Ce qui m’a vraiment frappée, c’est la rapidité avec laquelle on peut dégringoler. Un burn-out, le chômage, le divorce, la fin de droit… et c’est la rue. Cela peut toucher tout le monde. J’ai rencontré un jeune homme qui avait vécu six mois dans une cabane de jardinier aux Eaux-Vives. Or, c’est fou comme les hameaux peuvent aider à se relever, à reprendre goût à la vie.»