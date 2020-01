La Fondation des parkings a un nouveau patron

La Fondation des parkings aura un nouveau patron dès le mois d'avril. Actuel directeur d'exploitation de cette entité parapublique, Damien Zuber reprendra en avril la direction générale des mains de Jean-Yves Goumaz, lequel prend sa retraite après dix-sept ans passés à ce poste. Le Conseil de la fondation a annoncé cette nomination mardi dans un communiqué.

Damien Zuber, 51 ans et diplômé de l'école hôtelière, est issu du sérail puisqu'il dirige le département d'exploitation depuis 2009. Il s'attend à ce que la Fondation doive notamment faire preuve de flexibilité dans un domaine en mouvement. «Les métiers du stationnement ont énormément évolué ces dernières années avec l'arrivée de nouvelles technologies, la mise sur le marché de véhicules électriques et l'essor de la mobilité douce, déclare-t-il par l'entremise du communiqué. De profonds changements sont attendus avec le Léman Express et l'évolution des habitudes de déplacements.»

Le Conseil de fondation salue le labeur du directeur partant, notamment pour avoir fait progresser la Fondation dans la gestion dématérialisée du stationnement. «Sous sa direction, la Fondation est devenue un véritable centre d’expertise en matière de mobilité, reconnu au-delà des frontières cantonales», souligne le président du conseil, Antoine de Raemy.

La Fondation gère 180 parkings et quelque 30'000 places de stationnement.