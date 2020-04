Foin de virus! Les chantiers rouvrent

L’heure n’est plus à la fermeture des chantiers. Petit à petit, inexorablement, le secteur du bâtiment reprend son activité. Sur les 3000 chantiers, petits et grands, qui avaient été mis à l’arrêt pour combattre la propagation du coronavirus, près d’un quart a redémarré ou s’apprête à le faire. Une relance qui ne se déroule pas sans polémique. Les syndicats y sont fermement opposés.

Mercredi matin, des représentants du SIT, d’Unia et de Syna ont tenté de pénétrer dans un chantier du futur quartier de l’Étang pour protester contre sa réouverture. Les syndicats estiment que, de par sa nature même et la promiscuité qu’il implique, le travail dans la construction n’est pas compatible avec les règles à respecter contre le coronavirus.

Machine arrière

Cette position, l’État et le patronat l’ont d’abord partagée. C’est pourquoi, le 18 mars, le Conseil d’État a décrété la fermeture de tous les chantiers. Mais, une semaine plus tard, il a fait machine arrière pour se conformer à l’ordonnance du Conseil fédéral qui estime, lui, que l’activité y est possible pour autant que des mesures sanitaires soient respectées.

Le Canton a alors mis en place un dispositif de réouverture. Les maîtres d’ouvrage doivent remplir un formulaire pour informer de la reprise du chantier et attester de la mise en place des mesures sanitaires. «Nous avons enregistré 750 annonces valables et bien renseignées», indique Saskia Dufresne, directrice de l’Office des autorisations de construire (OAC), qui pilote le dispositif.

Trois cents contrôles

Ces annonces ne sont pas, à l’entendre, qu’une simple formalité. «Le dispositif est fait de manière à ce que les maîtres d’ouvrage aient bien compris nos exigences en matière de mesures sanitaires, insiste Saskia Dufresne. Le fait qu’ils soient signataires les engage pénalement et évite la dissolution des responsabilités. Cela engendre un gros travail administratif. Nous avons traité plus de 4000 e-mails. Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de désaccords entre maître d’ouvrage, directeur des travaux et entreprises, afin de garantir la bonne tenue du chantier.»

Une équipe de douze inspecteurs a été mise en place. «Nous avons déjà réalisé 300 contrôles inopinés et constaté 23 infractions.» Certains chantiers ont été fermés momentanément, le temps de se mettre en conformité. En général, il y avait des carences dans les normes d’hygiène (absence de savon ou de gel).

Distance de deux mètres

La contrainte la plus difficile à respecter est celle de la distance de deux mètres à tenir entre deux ouvriers. C’est ce point en particulier que les syndicats ont attaqué lors de leur visite au chantier de l’Étang, photos à l’appui. «Nous avons contrôlé ce chantier la veille de l’intervention des syndicats et nous y sommes retournés le jour même, relate Saskia Dufresne. Nous n’y avons pas constaté d’infraction.»

Pourquoi une lecture différente entre syndicats et contrôleurs? «La règle tolère que la distance de deux mètres ne soit pas respectée pour un temps court de quelques minutes, poursuit Saskia Dufresne. Cela peut arriver, notamment quand des gens se croisent.»

Sur cette base, l’État, s’appuyant notamment sur l’avis d’un inspecteur de la Suva, estime que le ferraillage et la pose d’échafaudages ne sont pas incompatibles avec les prescriptions. «Le travail est rendu plus compliqué, mais pas impossible», conclut la directrice de l’OAC.

Encadrer plutôt qu'interdire

Cette lecture indique aussi dans quelles dispositions se trouve l’État. «Du moment que le Conseil fédéral décrète que les chantiers peuvent fonctionner, notre but n’est pas d’interdire, mais d’encadrer le travail afin qu’il se déroule dans les meilleures conditions possible, explique Saskia Dufresne. Nous sommes parfois durs, mais nous prodiguons aussi des conseils. Le dispositif donne satisfaction. Je précise que nous sommes le seul canton à l’avoir mis en place. Ailleurs, il n’y a aucun contrôle de ce type.»

Au début, ce sont surtout les petits chantiers qui ont rouvert. Désormais, les grands chantiers sont aussi prêts à repartir. «Il faut s’attendre à une relance généralisée dans le bâtiment, poursuit Saskia Dufresne. Cela correspond à la reprise de l’économie dans son ensemble.»

Chantiers publics à l’arrêt

Pour l’heure, l’État n’a pas encore prévu de rouvrir ses propres chantiers. Il voit d’ailleurs d’un mauvais œil la reprise, prévue lundi, du chantier du quartier de l’Adret, piloté par une fondation publique.

D’abord opposée à la reprise du travail, la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) y est désormais favorable. «La situation a évolué et les mesures de précaution sont plutôt bien respectées, relève son secrétaire général, Nicolas Rufener. Comme la Suisse entre dans une période de déconfinement, nous estimons qu’il vaut mieux l’accompagner dans les meilleures conditions.»