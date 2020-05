Fleurs vendues en gros comme au détail

Dès l’entrée, on ne peut être qu’impressionné par l’immensité des lieux. Mais ce qui est le plus frappant en cette période, c’est le retour de la clientèle. Ici, comme dans d’autres exploitations du canton, les portes ont pu enfin se rouvrir!

Côté cadre, six hectares de cultures se déroulent sous nos yeux. À perte de vue. On y trouve pêle-mêle azalées, orchidées ou herbes aromatiques bios, comme cet étonnant basilic citronné. Structurés en longues chapelles, ces tunnels pouvant dépasser 100 [Insécable (espace définie)] m de long et recouverts de verrières permettent une production annuelle d’un million et demi d’unités commerciales (du simple pot de géraniums à la barquette de plantons), qui vient alimenter les garden centers et autres grands distributeurs de la région. «Cela représente environ 80% de notre volume», témoigne Bruno Verdonnet.

Exception franco-suisse

À 40 ans, il est le cogérant de l’entreprise familiale et représente la 5e génération de producteurs sur ce domaine qui a pour particularité d’être situé à cheval sur les communes de Troinex (Suisse) et de Bossey (France). Une exception qui a permis de limiter – un peu – la casse durant cette crise sanitaire. «La France a déverrouillé les ventes de plantes aromatiques et de fleurs, plusieurs semaines avant la Suisse. Nous avons pu écouler une partie de notre stock juste à temps, et sauver une partie de la production», explique-t-il.

«La France a déverrouillé les ventes de plantes aromatiques et de fleurs, plusieurs semaines avant la Suisse» Bruno Verdonnet, cogérant de l’entreprise familiale

Ce sont malgré tout 250'000 plantes qui ont dû être détruites, pour un déficit se chiffrant en centaines de milliers de francs. «Cela va être, au mieux, une très mauvaise année. Mais clairement, notre statut franco-suisse a été salvateur», continue Bruno Verdonnet, qui veut garder le positif de la situation à l’esprit.

Des fleurs ont été offertes

Que faire de ces quantités de fleurs, à maturité mais invendables? «Les ventes ont été brutalement stoppées. Mais la nature ne s’arrête pas», reprend l’exploitant. «Il y avait beaucoup de commandes en cours, que nous ne pouvions plus livrer. Alors nous avons mis quotidiennement des centaines de fleurs sur des chariots, devant les serres, pour que les gens puissent se servir», poursuit-il. «Nous avons également organisé une tournée des EMS, pour déposer les premières primevères et pensées de la saison. En espérant que cela puisse faire le bonheur des résidents en ces temps difficiles.»

Mais cette logistique a un coût, en personnel et en temps. Car le travail ne manque pas. «En ce moment, c’est la période des géraniums», explique Bruno Verdonnet. Un pic de six semaines, de mi-avril à fin mai, déjà bien entamé. Et qui représente à lui seul 60% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, qui emploie en temps normal une quarantaine d’employés. Lesquels ne vont pas chômer ces prochaines semaines.

Un lien de proximité

Pour le gérant des lieux, il reste cependant essentiel de garder une proximité avec la population locale. Quitte à faire le grand écart. Et passer de producteur de masse à marchand au détail. «Ce matin, j’étais en négociation avec Migros, dont nous sommes un fournisseur historique, pour une commande qui se chiffre en milliers d’unités. Et cet après-midi, je conseillais une cliente à La Flânerie, pour vendre deux pots de fleurs», témoigne-t-il. La Flânerie? «C’est le nom que l’on a donné à notre magasin», explique-t-il en désignant un petit bâtiment situé en face de l’espace de cultivation.

«On l’a ouvert il y a quatre ans, car la demande était forte de pouvoir s’approvisionner en direct», continue-t-il. «Il y a également des serres d’autocueillette pour les fruits et légumes. Ainsi chacun peut faire son marché. Tout est conçu pour que cela soit facile et qu’un enfant puisse se servir tout seul.» Assurément, les premières fraises de la saison auront une saveur particulière.

Troinex, 30, chemin de la Cantonnière. Contact: 022 899 19 50 ou info@verdonnet-bouchet.fr, www.verdonnet-bouchet.fr