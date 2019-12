Une petite bombe vient de s’abattre sur la droite meyrinoise. Hier, le PDC a tourné le dos au PLR. Dans un communiqué conjoint, les démocrates-chrétiens et les Vert’libéraux ont choisi de déposer une liste commune pour les élections municipales de mars 2020. Elle comportera 12 candidats PDC et 7 Vert’libéraux.

Renforcer le centre-droit

Contacté, Laurent Tremblet, conseiller municipal PDC et candidat au Conseil administratif, n’y va pas par quatre chemins: «En effet, c’est la fin de l’Entente au niveau communal. Cela fait quelques mois que nous avons de la peine à nous parler avec les Libéraux-radicaux. Nous avons essayé de les rencontrer, ils n’ont jamais donné suite. Pour le PLR, nous sommes trop à gauche parce que nous soutenons l’Exécutif, où siège notre magistrat en compagnie d’un Vert et d’une socialiste.»

Laurent Tremblet se félicite de cette «nouvelle impulsion qui va renforcer le centre-droit. Je rappelle qu’au sein du Municipal, c’est le PDC qui fait la différence.» Ces derniers mois en effet, ce parti fait très souvent pencher la balance lors des votes, où il s’affiche régulièrement du côté des Verts et du PS.

Écoresponsable et durable

Pour sa part, Pascal Seeger, fer de lance des Vert’libéraux et lui aussi candidat au Conseil administratif, se réjouit: «Notre association a été fondée en octobre dernier, c’est ultrarécent! Nous allons pouvoir bénéficier de l’expérience du PDC et lui apporter notre fraîcheur et notre vision axée sur une économie écoresponsable et durable.»

Actif dans des projets tels que Les Incroyables Comestibles, dont il est l’initiateur, et Meyrin Durable, cet entrepreneur de 47 ans a fait un bref passage au MCG en 2016, avant de quitter ce parti. «Une étiquette qui me colle encore à la peau, dit-il, mais pour ma part j'ai tiré un trait.»

Le PLR critique

De son côté, le PLR meyrinois s’étonne. Dans un communiqué signé de son président Davit Ghukasyan et envoyé ce mercredi soir, il affirme en substance que «depuis plusieurs années, le PDC Meyrin-Cointrin a adopté une posture d’alliance coutumière avec les partis de gauche. Le PLR Meyrin-Cointrin a tenté de trouver des solutions pouvant s’inscrire dans le cadre de l’Entente mais la majorité des élus PDC du Conseil municipal persistent dans une politique incompatible avec un position centriste que ce parti incarnait.»

Les Libéraux-radicaux assurent de leur côté avoir «toujours adopté une posture prudente et respectueuse des intérêts des Meyrinois». Ils ajoutent qu'ils n'ont pas besoin «de s’allier à un parti se réclamant défenseur de l’écologie car la thématique environnementale fait déjà partie de nos priorités».