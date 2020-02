Une filière de faux taxis entre Genève et les stations de ski a été démantelée

Une filière de faux chauffeurs proposant aux touristes de les transporter depuis l'aéroport de Cointrin à Genève jusqu'aux stations de ski françaises a été démantelée par la gendarmerie nationale française, rapporte le «Dauphiné libéré».

Le 1er février, les gendarmes de l’escadron départemental de sécurité routière d'Annecy ont contrôlé à la barrière de péage de Bardonnex un véhicule de neuf places immatriculé en Italie, transportant des touristes étrangers. Les explications embarrassées du chauffeur concernant son activité ont amené les gendarmes à enquêter pour finalement découvrir une organisation d'envergure pilotée depuis la Russie, explique le quotidien français.

Les militaires ont identifié et interpellé un homme qui serait le chef de file du réseau et une autre personne s'occupant des réservations sur un site internet dédié et par l'intermédiaire d'un contact en Russie. Cette filière exerçait ses activités illégales depuis la fin 2018 durant les saisons hivernales. L'enquête a permis d'établir que le bénéfice de cette entreprise illégale s'élèverait à 96'500 francs par saison.

Les deux suspects sont poursuivis pour exercice illégal de la profession de taxi, travail dissimulé et emploi d’étrangers sans titre de séjour en bande organisée.