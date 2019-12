Une figure de Genève s’est éteinte

Il fallait l’avoir côtoyé pour l’apprécier. Plus précisément, l’entendre. Il était expansif et sonore. Il occupait tout l’espace, ce qui est assurément un talent pour quelqu’un de pudique, le privilège ou la malédiction – cela reste à déterminer – des clowns et des amuseurs de galerie. Jean-Yves Glauser n’animera donc plus son restaurant, celui de l’Hôtel-de-Ville, niché à quelques pas du Grand Conseil. L’homme s’est éteint des suites d’une longue maladie, ce vendredi. Il avait 76 ans.

À Genève, on le connaissait sous l’appellation de «Père Glôzu». Presque une marque déposée. Un saltimbanque, un chanteur (Sinatra!), tantôt guitariste ou pianiste, tantôt directeur de cabarets ou critique gastronomique. Il est aussi celui qui prêtait l’oreille aux confidences, que ce soit celles des anonymes ou des stars... locales ou du music-hall. Célébrité, procureur général, conseiller administratif, député, simple client, couple illégitime, bourgeoise esseulée ou ivrogne égaré: Jean-Yves Glauser les traitait de la même manière. Abruptement. Mais avec tendresse, au fond.

Genève-Montmartre-La Chaux-de-Fonds

Bref retour sur l’animal. Dans les années 60, le jeune Jean-Yves brûle déjà les planches genevoises et régionales. D’abord en duo, puis en solo, sous le nom de Thierry Madison, avec un répertoire de «chansons nouvelle vague». «Je faisais des adaptations amusantes, genre «Be-Bop-A-Lula, on est en pyjama». Les gens se disaient: il est con ce gamin, il a changé les paroles. Ça les faisait marrer», racontait-il à la «Tribune de Genève» en 2009.

À 18 ans, il se fait embaucher dans une boîte de Montmartre. «J’ai passé deux à trois ans à Paris, à bouffer des patates», se souvenait-il dans nos colonnes. «Outre chanter, je jouais de plusieurs instruments; ça m’a sauvé.» Il croise Mireille Mathieu, Dick Rivers, Claude François. Avant de retourner au pays, un peu par hasard, aux commandes d’un cabaret à La Chaux-de-Fonds. «J’ai mis du strip-tease au programme: là-haut, ils n’avaient jamais vu ça!»

Clown de cirque avec un dresseur d’ours

Lassé, il retourne à Genève, où il multiplie les expériences professionnelles incertaines. Du type: «clown de cirque, quelques mois, avec un dresseur d’ours, sous le nom de Glôzu». C’est ainsi que Jean-Yves Glauser acquerra son illustre sobriquet. Pour les plus anciens, il faut aussi se souvenir du Père Glôzu aux commandes du «Moulin Rouge», puis du «Piccadilly», rue de la Tour-Maîtresse, où l’on retrouve une «ambiance enfumée et des numéros coquins». Pas étonnant pour un homme qui abhorrait les règles. Ou plutôt qui prenait un malin plaisir à les enfreindre.

C’est en 1984 que Jean-Yves Glauser reprend les rênes de l’Hôtel-de-Ville, n’hésitant pas à offrir un apéritif général dans la rue. Avec succès, étant donné la situation géographique de l’établissement. Avant que son restaurant, trente ans plus tard, ne soit menacé par une fermeture ordonnée par la Ville de Genève, qui ne souhaite pas renouveler son bail. Il finira par remporter son combat contre l’administration.

Que dire de plus? Des centaines d’anecdotes, ses rencontres avec Sophia Loren, Zizi Jeanmaire, Vladimir Poutine, Johnny Hallyday ou encore Georges Clooney. Ses proches pourraient aussi vous raconter – susurrer serait le terme exact – comment Armin Jordan, «à la fin d’une répétition de l’OSR au Victoria Hall», aurait laissé le temps d'un dernier quart d’heure, sa baguette à Glôzu...

Mais ça, c’est pour épater la galerie. Mais la galerie du Père Glôzu, c’était tout le monde.