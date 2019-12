Feux dans la Rade et massacre sur le quai des Bergues

Avant de lever la tête et de s’enthousiasmer pour les illuminations de Noël, le raz du pavé, sans quitter cet hypercentre qui fait chauffer le chaud et le froid, au rythme de l’actualité courante. C’est glacial en ce moment sur le quai des Bergues.

Un nouveau banc public, de la famille des «Genève» vient d’être percuté par une voiture. Il a été écrasé comme ses frères et devra être déposé dans les meilleurs délais. Sa dépouille fait un peu vilain dans le paysage. Le voisinage observe, procède au décompte depuis la fenêtre et informe.

On était, début décembre, à trois accidents, du type dégâts matériels, impliquant à chaque fois un engin motorisé et un banc en frêne à trois places. On est aujourd’hui à 8 bancs détruits dans cette zone de rencontre où la vitesse autorisée est de 20 km/h.

Un nouveau banc public vient d'être percuté au quai des Bergues (Photo: Magali Girardin)

Cela suffit, à l’évidence, pour démolir le mobilier urbain nouvellement posé dans ce secteur sensible et entraîner une rupture de stock. D’après nos informations, confidentiellement confirmées, il n’y a plus de bancs «Genève» actuellement disponibles dans les réserves municipales.

C’est-à-dire prêts pour aller au casse-pipe contre les gros SUV de deux tonnes qui ramassent tout sur leur passage. Ceux-ci opèrent le plus souvent la nuit et quittent les lieux sans laisser leur carte de visite.

«Les gens, désormais, roulent des camions», glisse un employé de la Ville, expert malgré lui dans ce conflit de gabarits qui rend aléatoire l’occupation de la chaussée à des fins piétonnes et flâneuses. Les contemplatifs sont prévenus: il est conseillé de ne plus s’assseoir, même en plein jour, sur les bancs qui forment une ligne claire et dangereuse allant de la rue de Coutance à la rue du Mont-Blanc.

On quitte ce jeu de massacre de la rive droite restaurée pour s’intéresser à l’éclairage du Père Noël, moins exposé, lui, aux mauvaises rencontres. La Rade brille de mille feux. Une main courante de LED coiffant de manière exhaustive les deux ponts réservés à la marche à pied, celui de la Machine et celui des Bergues. Ils se regardent, ils s’éblouissent et c’est juste magnifique, quand bien même l’effet commence à nous être familier.

Les edelweiss qui balançent au-dessus de nos têtes le long des Rues-Basses ne sont pas non plus inconnues. On les a adoptées, de l’illumination de Noël à motif simple, mais efficace par le nombre, comme les poissons qui remontent la rue des Eaux-Vives. Entre les deux, le sapin de la place du Molard, du classique de bonne taille, décoré avec soin, sans esbroufe ni fantaisie excessive.

La rue de la Corraterie se mêle à l’éclairage festif. D’abord par sa frise de 200 mètres, installée en façade, côté pair, rappelant les rubans lumineux de la Rade, tout en indiquant le chemin, il est presque droit, jusqu’au marché de Noël des Bastions. En mode aérien, toujours sur Corraterie, des sortes d’escargots tombés du ciel, suspendus à bonne hauteur des lignes TPG. C’est joli mais compté, comme la cacahuète salée d’un apéro genevois.

Les temps sont durs pour le Père Noël municipal. Par contraste, c’est tout noir quand on monte en Vieille-Ville. On aurait pu imaginer une petite illumination pour accompagner la montée de la rue de la Cité ou de la Treille par exemple. Idem pour les longues artères commerçantes que sont la rue de Carouge et le boulevard Carl-Vogt. Les grandes surfaces ont fait, ici et là, un effort lumineux, mais le résultat est inégal et décousu.

Il faut des moyens en plus, des œuvres et des hommes pour illuminer toute la ville. Les éclairagistes n’ont pas ménagé leurs efforts, multipliant les heures de nuit dans leurs nacelles isolées spécialement. Et le chantier, pour eux sera long. Geneva Lux ne débutera que le 24 janvier 2020, avec 26 créations différentes dont 11 nouvelles. D’ici là, les bancs publics auront disparu du quai des Bergues.