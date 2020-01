Feu vert pour l’extension de la zone piétonne à Carouge

C’est fait. Après deux ans de discussions, les élus carougeois ont voté jeudi soir l’extension de la zone piétonne.

C’est un réel succès pour les partisans de ce projet. Pour mémoire, il avait fallu huit longues années pour parvenir à la réalisation de la première étape de piétonnisation qui concernait le nord de la place du marché et le début de la rue Saint-Joseph. Cette deuxième étape élargit ce périmètre en fermant totalement la rue Saint-Joseph ainsi qu’une partie de la rue du Pont-neuf à la circulation automobile. Les intersections avec la rue de la Filature et de la place du Temple sont maintenues. La vitesse sur cette esplanade serait par ailleurs limitée à 20 km/h. Afin de garantir les livraisons et accès aux riverains en tout temps, des bornes rétractables seront installées.

C’est l’initiative «Pour l’aménagement d’un espace piétonnier dans le Vieux-Carouge» qui est à l’origine de cette extension. Lancée en 2015, elle visait la fermeture de la quasi-totalité de l’espace historique de la Cité sarde au trafic motorisé et avait recueilli près de 2000 signatures. Le texte avait été refusé à une voix près par le Conseil municipal en 2016. Néanmoins, l’idée n’était pas été totalement enterrée. Une motion interpartis votée en juin 2018 a relancé le projet. Elle invitait l’Exécutif à revenir avec des propositions concrètes. Ce qu’il a fait.

La délibération votée jeudi soir a remporté un large succès. Seuls quatre PLR ont refusé de la voter et six élus se sont abstenus (quatre PLR, un MCG et un indépendant). Elle prévoit un crédit de 1,6 million destiné à l’aménagement de la zone ainsi qu’à l’habillage de l’ensemble du périmètre par un projet artistique dont les mandataires feront l’objet d’un concours. Le montant voté comprend également le renouvellement de ce concept artistique chaque année pendant cinq ans. Les installations seront montées chaque printemps et démontées pour faire place aux décorations de noël.