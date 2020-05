La Fête des mères se vit sur le trottoir: fleuristes assaillis

Dans les couples que le confinement n’a pas séparé, elles vont par deux: mère et belle-mère. On fête l’une, sans oublier l’autre, ce dimanche 10 mai en Suisse. A voir les queues qui se sont formées tout au long de la journée de samedi devant les magasins de fleurs de la place, on se persuade qu’elles seront bien fêtées.

Dix, douze, quinze personnes sur le trottoir passant devant l’enseigne. Ici aussi, des bandes adhésives au sol, du marquage en couleur tous les deux mètres, histoire de discipliner ces fils et gendres idéaux qui pensaient régler la note en cinq minutes comme chaque année, avant de repartir avec leur bouquet de roses ou de pivoines, les basiques dans cette offre florale de circonstance.

Image : Pierre Albouy

La pivoine se mérite. La rose aussi, même quand elle est unique. Partout, on a doublé les effectifs, renforcé les arrières, préparé les bottes avec les fleurs de saison, après avoir enregistré, depuis plusieurs jours déjà, une augmentation spectaculaire des commandes par internet.

Le livreur qui court, son bouquet à la main, sur le pictogramme de l’entreprise Fleurop, ne dort plus depuis le milieu de la semaine. A dire vrai, son marathon a débuté avec le confinement et, depuis, il n’arrête pas de s’inviter chez les belles recluses, doyennes d’immeuble, voisines adorées, mères d’adoption ou mères tout court.

Les plus prévoyants ont donc pris les devants. Ils vaporisent leur caissette de mini-prairie fleurie, achetée avant tout le monde, en priant pour qu’elle tienne le coup jusqu’à dimanche. Ils surveillent l’orchidée blanche et le lys en regardant du balcon la queue, encore elle, s’allonger.

Au départ de la rue des Délices, angle rue des Charmilles, on ne voit qu’elle, ce samedi après-midi. Elle fait de l’ombre amicale au salon de coiffure. Les clients sont jeunes pour la plupart. Ils seront encore plus nombreux en version dominicale.

Les enseignes ouvrent tôt, dès 8h le matin. Malheur aux retardataires. Ils risquent de devoir se replier sur les pralinés, les truffes et les bâtonnets au kirsch. On trouve ces derniers en kiosque, à la pièce ou en boîte, à côté du stock de carambars.

A noter enfin que la Fête des mères, partie pour battre des records cette année dans l’expression de la ferveur filiale, n’a pas été oubliée ce week-end, lors de la distribution d’aide alimentaire à la patinoire des Vernets. Dans les colis du pauvre, un généreux donateur qui souhaite rester anonyme a glissé une jolie fleur pour les femmes qui se présentaient. Elles étaient majoritaires, mères pour la plupart et d’une patience héroïque.