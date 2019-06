Fête des écoles: le cortège annulé à cause de la canicule

C'est une première dans l'histoire récente de la Fête des écoles! Pour éviter aux enfants une marche en pleine chaleur, les autorités de la Ville de Genève ont dû décider d’annuler le cortège de la Fête des écoles du mercredi après-midi. Les festivités organisées aux Bastions, le matin pour les plus jeunes, et l’après-midi pour le 3P-4P, sont en revanche maintenues, annonce la Ville dans un communiqué.

Les prévisions météo annonçant une température pouvant atteindre la limite des 37 degrés mercredi, le Conseil administratif a décidé d'annuler le cortège prévu cet après-midi-là. De nombreux parents avaient en effet manifesté leur inquiétude ces derniers jours de voir leurs enfants défiler par une forte chaleur.

Une question de priorité

L'annulation va obligatoirement décevoir de nombreux enfants, mais, spécifie le communiqué du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, «la priorité est d'épargner aux jeunes élèves une longue marche pendant les heures les plus chaudes de la journée».

L'organisation de la journée a évidemment été modifiée. Ainsi, les élèves de 3P et de 4P se rendront directement en transports publics, dès 14 heures, à la place Neuve, sous la conduite de leurs enseignants et enseignantes. Ils entreront ensuite dans le parc des Bastions où les attendent des animations et des manèges. «De l'eau leur sera très régulièrement proposée et toutes les dispositions seront prises pour éviter d'éventuels incidents liés à la chaleur», précise encore le communiqué.

Des mesures qualifiées d'exceptionnelles

A l'intérieur du parc, le Service des écoles pourra compter sur l'appui des professionnels du Service d'incendie et de secours (SIS), sous la conduite experte du commandant Schumacher. Mêlant l'utile à l'agréable, un brumisateur géant sera installé devant l'entrée d'Uni-Bastions, alors que des jets percés rafraîchiront les enfants côté Saint-Léger. L'installation de tente pour apporter davantage d'ombre est également prévue.

Les autorités et les invités officiels sont attendus à 13 heures 45 à l'entrée des Bastions. Ils y accueilleront, accompagnés d'une fanfare, les élèves à leur entrée dans le parc. Les parents devront, eux, patienter jusqu'à 17 heures 30 pour récupérer leurs enfants.

Ultimes précisions concernant les autres degrés. La fête des 1P-2P se déroulera le mercredi matin, sans modification. Il en va même pour les «grands»: le programme du vendredi 28 juin pour les élèves de 5P à 8P est inchangé. (TDG)