Fête de la musique: la fanfare techno déboule dans les rues de Genève

«Qui nous aime nous suive!» Au cri de ralliement du chef de groupe, l'attroupement des badauds est devenu cortège pour suivre dans les rues de Genève la tonitruante fanfare O.U.M.P.H.

Mélodies de cuivres, battements lourd; pas de solo mais un tempo planté droit dans ses bottes, 135 bpm précisément. Fraîchement éclose dans le temple jazz du Sud des Alpes, cette formation de huit musiciens, trombones, trompettes, saxophones, sousaphone, grosse caisse et percussions, envoie ses tout premiers sons en public.

Clients, commerçants, cyclistes, promeneurs, les passants s'arrêtent, téléphones braqués sur la fanfare. Les têtes oscillent avec un petit mouvement sec d'avant en arrière, signe corporel que le groove est bon. Une petite fille en reine des neiges frappe le sol de ses pieds en suivant le rythme. Sa mère chargée de cabas précieux sourit en filant vers d'autres lieux.

L'arc-en-ciel prend des couleurs

Depuis la sortie de la galerie marchande sous la gare, via Les Étuves et le pont de la Machine, avant de se faufiler entre les rames de tram croisant sur la rue du Rhône, la joyeuse équipée suante et pétaradante termine son parcours épique sur la place Neuve. «Comme vous l'avez compris, on essaie de faire de la techno! Comme vous l'avez compris, c'est très physique! Deux minutes de pause!»

Samedi, la 28e Fête de la musique bat son plein. Il fait beau, il fait chaud. Il y aura foule ce soir. Place Neuve, on retournera voir la baudruche géante en forme d'arc-en-ciel mais de préférence après la tombée de la nuit. Lorsque les projecteurs colorent la scène et le Grand Théâtre juste derrière, l'effet s'avère autrement plus charmant qu'en journée. (TDG)