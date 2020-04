La fête de l'aviation à Cointrin est annulée

À l’occasion de son centenaire, Genève Aéroport avait prévu de nombreux événements au fil des mois. En raison de la situation actuelle due au Covid-19, le programme a été réduit et réaménagé. «Le 11 octobre 1919, un acte politique avant-gardiste donnait naissance à Genève Aéroport, l’une des plus anciennes plateformes aéroportuaires du Vieux Continent. Cent ans plus tard, en raison du Covid-19, la situation ressemble étrangement à celle du début du siècle. Peu d’avions hormis des vols humanitaires de rapatriement, des vols cargo qui approvisionnent notre pays en biens de première nécessité ou encore des vols sanitaires urgents. Le fort ralentissement du trafic aérien – à peine une vingtaine de mouvements par jour et quelques centaines de passagers en ce moment – entraîne une forte chute des revenus aéronautiques et non aéronautiques (commerces, restaurants, parkings)» , explique Genève aéroport dans un communiqué.

Le concert de Kraftwerk est reporté

Le virus, qui en ce moment dévaste la planète toute entière, a une incidence directe sur de nombreuses activités. Les manifestations prévues pour le centenaire en font partie. Décision a été prise d’annuler le Fête de l’aviation du 26 septembre et le brunch paysan du 30 août. Le concert de Kraftwerk, organisé par Antigel et initialement prévu pour le 19 mai, est reporté. Genève Aéroport est en discussion avec Antigel à propos de son partenariat pour la nouvelle date de ce concert.

D’autres événements sont à ce jour reportés à l’automne. Il s’agit du Fret en fête et des conférences prévues en collaboration avec l’Université de Genève. La cérémonie du changement de nom de l’Espace Kofi Annan du salon du protocole est également remise à une date ultérieure, de même que l’Hommage à l’accord signé en 1956, qui entérinait un échange de territoires entre la Suisse et la France en vue d’un allongement de l’unique piste de Genève Aéroport. Toutes ces dates seront fixées et annoncées ultérieurement.

L’Assemblée générale de l’ACI Europe, qui se tient cette année à Genève Aéroport, a quant à elle été déplacée de juin aux 20-22 octobre. À ce jour, la présence de Genève Aéroport comme hôte d’honneur aux Automnales (13-22 novembre) est maintenue. De même, pour l’Idéathon qui permettra de créer l’aéroport du futur le 26 novembre prochain, un sujet d’une vive actualité!

Deux événements du centenaire se dérouleront en 2021. En effet, deux réalisations majeures pour l’aéroport et la Genève internationale seront inaugurées lorsque les chantiers auront pu être terminés: l’aile est, destinée en priorité aux gros-porteurs et la nouvelle terrasse qui sera ouverte au public au printemps prochain.