La fermeture des coiffeurs rend les Genevois créatifs

«Si vous voyiez l’allure que j’ai maintenant… Je suis méconnaissable!» lâche dépitée Anne-Marie Baussand au téléphone. Le ton est malicieux mais le désarroi bien présent. La presque nonagénaire avait l’habitude de se rendre chez le coiffeur toutes les semaines: «Mes cheveux sont fins et raides comme la justice de Berne, ils ont toujours été mon point faible.»

Comme beaucoup d’autres Genevois, cette retraitée a vu sa routine capillaire bouleversée il y a deux semaines. Depuis la fermeture des commerces jugés non essentiels, dont les salons de coiffure, ordonnée par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du coronavirus, de nombreux habitants se retrouvent à batailler seuls avec leur chevelure. Ce souci esthétique peut paraître futile en pleine crise sanitaire. Il tracasse néanmoins celles et ceux qui y sont confrontés.

Un tabouret dans la douche

Face à cette nouvelle réalité, les situations cocasses ne manquent pas. «Pour le lavage, je mets un tabouret dans la douche, je me tiens avec une main et je me frotte les cheveux avec l’autre», détaille Anne-Marie Baussand, amusée par la technique trouvée. La mise en pli s’avère en revanche plus compliquée. L’aînée cherche encore la recette magique. Sa dernière idée: mettre des bigoudis et dormir avec. «Le sèche-cheveux, c’est une catastrophe.»

Pour Agnès, le volume n’est pas un problème. Au contraire. «J’ai les cheveux crépus, ça pousse dans tous les sens, je ressemble bientôt aux Jackson Five», rigole-t-elle. Employée dans une banque à 50%, la quinquagénaire admet qu’elle est «moins soignée que d’habitude» au travail. «Heureusement, je n’ai pas de contact avec la clientèle.»

L’angoisse des racines

Plus qu’une coupe qui s’affaisse, ce sont les racines blanches que redoute la majorité des femmes sondées. «Selon la couleur qu’on a, cela peut être épouvantable», confirme Christiane Favre. Cette Perlysienne de 71 ans précise toutefois que ces préoccupations ne la concernent plus. Il y a quelque temps déjà, elle a décidé «d’arrêter de tricher» et d’éclaircir progressivement ses cheveux jusqu’à leur gris naturel. «Je ne sais pas si c’était de la prémonition ou le début de la sagesse, mais je vais pouvoir tenir la distance sans stress», note-t-elle, sereine.

Tout le monde n’a pas cette chance. La maire de Jussy, Anne-Françoise Morel, qui vient d’être réélue pour un nouveau mandat, s’inquiète déjà de la repousse. «C’est un gros problème! Avant même le papier de toilette, j’ai acheté deux boîtes de produits pour couvrir les racines, plaisante la magistrate. Ce sera un peu du bricolage, mais cela me permettra de tenir un mois de plus.» Marianne, 58 ans, a également investi dans un spray colorant: «Ça camoufle un peu.»

Ce repli forcé inciterait-il certaines femmes à renoncer aux colorations? Plusieurs y ont songé, mais peu ont osé. «J’ai 57 ans, cela me ficherait un coup de vieux, je ne me sens pas encore prête à franchir ce pas», répond Anne-Françoise Morel. Monique, 64 ans, partage son sentiment: «Je trouve que le gris vieillit et manque de dynamisme. Je viens de prendre ma retraite, si en plus je me fais toute blanche, j’aurais vraiment l’impression de prendre vingt ans!» Une septuagénaire qui ne souhaite pas voir son nom apparaître abonde: «Les temps sont déjà assez tristes comme cela, il faut garder une certaine allure!»

Contrairement à ce qu’on croit, la problématique ne touche pas uniquement la classe féminine. «J’ai également des hommes qui font des mèches ou des rinçages pour cacher leurs premiers cheveux blancs, ils stressent également», souligne Yvonne Queloz, patronne du salon Ypsilon Création à Meyrin. Les témoignages sont malheureusement plus difficiles à trouver…

Le retour des crânes rasés?

Plusieurs coiffeurs interrogés confient avoir dû résister aux demandes de clients pour des soins à domicile. «Je n’autorise pas les membres de mon équipe à se déplacer, nous n’en avons pas le droit», martèle Andreas, patron d’un salon à la rue François-Versonnex. Pour répondre à l’inquiétude de certains, Yvonne Queloz prodigue des conseils par téléphone et envoie des couleurs par la poste. Un coiffeur de la Vieille-Ville reconnaît de son côté avoir dépanné des amis au début du confinement. «Mais depuis quelques jours, je ne me déplace plus.» Il a refusé également de réaliser des tutoriels sur le web comme certains clients le lui demandaient: «Ce n’est pas trop mon truc de me filmer et parler à une caméra.»

Si la généralisation des cheveux gris chez les femmes ne semble pas d’actualité, le semi-confinement pourrait-il signer le retour des crânes rasés chez les hommes? Pour éviter la coupe sophistiquée mais déstructurée, des adolescents ont déjà fait usage de la tondeuse: «Avec mes copains, nous étions plusieurs à avoir les cheveux longs dessus et courts sur les côtés, détaille Federico, 14 ans. On s’est dit que si nous essayions de refaire la coupe nous-mêmes, cela risquait d’être moche. On a donc décidé de tous se raser la tête.» Ils sont ainsi une vingtaine d'élèves à avoir adopté ce nouveau style.