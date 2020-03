«Fermer l'aéroport de Genève n'est absolument pas une option»

L'annonce a fait grand bruit. Le président américain, Donald Trump, a annoncé, mercredi, la fermeture des frontières des États-Unis aux voyageurs en provenance d’Europe. Concrètement, les Européens - Suisses compris - ayant prévu de se rendre dans le pays de l'Oncle Sam dans les trente jours ne pourront pas le faire. L'Angleterre n'est pas soumise à l'interdiction, mais les passeports des passagers font foi. Une halte à Londres ne changera donc rien.

Toutes les personnes présentes dans l'Espace Schengen au cours des quatorze derniers jours sont concernées, à l’exception des citoyens avec un passeport américain, ainsi que des membres de gouvernements en voyage officiel.

Remboursement possible

Trois liaisons sont concernées à Genève: celles à destination et en provenance de Newark, New York (JFK) et Washington. Les appareils de United Airlines devraient rester cloués au sol aux États-Unis, alors que ceux de la compagnie Swiss resteront à Genève ou Zurich.

Les voyageurs touchés sont encouragés à contacter les compagnies. Au vu de la situation, Swiss permet des modifications gratuites de réservations pour ses vols et lorsque ces derniers sont annulés, un remboursement est proposé. Si vous avez réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyages, il vous faudra la contacter.

La compagnie Swiss indique sur son site mettre actuellement au point un programme spécial de vols pour les États-Unis, afin de rapatrier les personnes non soumises à l'interdiction.

Quant à l'impact économique sur Genève Aéroport, André Schneider, son directeur, confiait mercredi au micro de la RTS qu'il est encore «en phase d'étude». S'il est trop tôt pour articuler des chiffres, la réduction du trafic entraînera forcément des pertes financières pour les compagnies aériennes, les commerces présents dans l'aéroport et pour l'entité Genève Aéroport: «La plupart de nos coûts sont des coûts fixes... nous allons regarder ce que nous pouvons faire», explique André Schneider.

18% de passagers en moins

Le nombre de passagers pour les destinations américaines représentent moins de 2% des voyageurs de Genève, mais d'autres compagnies annulent également leurs liaisons. C'est le cas notamment de l'israélienne El Al. «Samedi dernier, cinq personnes seulement voyageaient dans l'avion Easyjet en direction de Tel-Aviv», ajoute Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP Aéroport.

«Du 2 au 8 mars 2020, la baisse des passagers est de 18% par rapport à la même période en 2019. Concernant le nombre de mouvements annulés, pour la même période, la baisse du nombre de mouvements d’avions de ligne et charters est de 3%», précise Madeleine von Holzen, porte-parole de Genève Aéroport.

Le site aéroportuaire envisage-t-il de fermer face à la propagation du coronavirus? «Absolument pas!» a répondu le directeur à nos confrères. L'entreprise indique, toutefois, qu'elle s'alignera, le cas échéant, sur la décision de la Confédération.

«Mesures insuffisantes»

Parallèlement aux annulations de vols, des voix s'étonnent de la faiblesse des mesures prises à l'aéroport pour protéger les travailleurs et les passagers. Pas de prise de température des voyageurs au départ ni à l'arrivée, ni de questionnaire systématique. «Des flacons de solution hydroalcoolique sont à disposition des employés, mais pas en nombre suffisant», assure Jamshid Pouranpir. «Certaines entreprises au sein de l'aéroport interdisent même aux employés de porter des masques, afin de ne pas alarmer la population!»

Genève Aéroport explique informer les passagers de toute provenance des mesures de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). «À la demande des autorités sanitaires, des mesures visant à améliorer l’information et la traçabilité des personnes arrivant de Chine ont été mises en place, explique sa porte-parole. Pour l'heure, aucun cas de Covid-19 n'a été confirmé au sein des employés de Genève Aéroport.»

Le 1er mars, le professeur Didier Pittet, infectiologue et épidémiologiste aux HUG, expliquait sur le plateau du 12h45 qu'un plan pour le Covid-19 avait été discuté avec les soignants et l'armée suisse pour contrôler les arrivants à l'aéroport de Cointrin de façon plus systématique, selon les vols. Il n'est, pour l'heure, pas déployé.