Faux diagnostic, permanence condamnée

C’était une fracture, et non pas une simple contusion. La nuance a coûté plus de 325'000 francs à une permanence genevoise, comme vient de le confirmer un arrêt du Tribunal fédéral.

Bertrand* se rend dans ce centre de la Rive droite à la suite d’une chute, en 2003. Il se voit diagnostiquer une «contusion à la hanche gauche», sans avoir effectué de radiographie. Il ressort sans béquilles, après avoir reçu une piqûre antalgique et des médicaments anti-inflammatoires. «Aucun arrêt médical n’ayant été prescrit, il reprend son activité professionnelle de cuisinier» dans la foulée.

Le lendemain, en fin de journée, les douleurs sont persistantes. Il se rend aux Urgences, qui, elles, diagnostiquent sur radiographies une fracture du col fémoral gauche. Une première opération a lieu pour stabiliser le col du fémur par un triple vissage. Puis une deuxième quelques heures après, car les vis utilisées étaient trop longues. Le patient reprend son travail au bout de trois mois.

Sa santé s’aggrave

Malheureusement, une dizaine de mois plus tard, il doit à nouveau aller consulter aux Urgences en raison d’une recrudescence des douleurs. Il s’agit d’une nécrose de la tête fémorale. Il subit alors une troisième opération pour mettre en place une prothèse totale de la hanche. À la suite de laquelle un blocage de la conduction du nerf sciatique est mise en évidence.

Bertrand subit alors des troubles moteurs du pied gauche et doit déposer une demande de prestations d’invalidité. L'exercice de son métier ne lui étant plus possible, il devient réceptionniste à 50% et est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité en 2008.

Il décide de poursuivre la permanence, car selon lui, elle a commis une erreur de diagnostic qui a «entraîné une prise en charge chirurgicale tardive, à l’origine de la nécrose». Il attaque aussi les Urgences, estimant qu’une faute a été commise lorsque la tête de son péroné a été repositionnée, entraînant la compression de son nerf sciatique et son syndrome de pied tombant. Bertrand réclame près d’un million de francs aux deux entités.

Le rapport de l’expert

Un médecin spécialiste en orthopédie est nommé expert judiciaire. Selon son rapport, la prise en charge du patient par la permanence «n’a pas été faite dans les règles de l’art, le diagnostic posé étant faux, voire ridicule». Les tests cliniques ont été conduits «de manière superficielle et incomplète». Selon lui, «l'urgentiste en charge du patient était soit ignorant, soit tout simplement incompétent, soit les deux». Un diagnostic correct de fracture «aurait permis de diminuer ou de pallier le risque de nécrose». En d’autres termes, «si l’intervention s’était déroulée tout de suite après la lésion, les risques d’une nécrose auraient été minimisés». Au contraire, le fait qu’aux Urgences, des vis trop longues aient été utilisées, n’avait «rien à voir avec la nécrose».

Recours rejeté

La Cour de justice du canton de Genève a condamné la permanence à payer plus de 325'000 francs. Elle a jugé que la structure avait «violé son obligation de diligence en s’abstenant de procéder à un examen clinique correct et en posant un faux diagnostic». Elle aurait notamment dû «immédiatement diriger le patient vers un chirurgien, la règle étant d’opérer par vissage en urgence, si possible dans les six heures consécutives au traumatisme».

La permanence peut donc être considérée comme «responsable du dommage subi par le patient ensuite de son incapacité de travail et de l’atteinte portée à son avenir économique». Le recours qu’elle a formé devant le Tribunal Fédéral a été rejeté.

L’avocate du patient, Me Karin Baertschi, déplore «une grossière erreur qui a bousillé la vie de mon client. La permanence a fait opposition au commandement de payer, c’est de la mauvaise foi jusqu’au bout, une attitude inadmissible.» Cette triste affaire est maintenant réglée.

De son côté, Me Pierre de Preux, avocat de la permanence, relève «qu’il n’a jamais été question de faute lourde, il n’y a pas eu de dénonciation pénale. Cela dit, un tel accident est toujours dramatique pour celui qui le subit.» Il ajoute que le médecin mis en cause ne travaille plus au même endroit.

* Prénom d’emprunt