Comment jugez-vous votre résultat?

Il est excellent.

Vous attendiez-vous à être cinquième?

Je l’espérais. Ce qui me réjouit le plus, c’est que le PLR-Ville se maintient, contrairement à d’autres communes. Un score d’autant plus remarquable quand on voit que la vague verte a gagné 10 sièges.

Pensez-vous que votre affaire avec la justice a suscité de la compassion auprès de certains électeurs?

Je n’en suis pas certain. Mais si c’est le cas, c’était cher payé. Je pense davantage que c’est la qualité du programme et de mon travail qui explique mon score d’aujourd’hui. Il est vrai que durant la campagne, plusieurs personnes m’ont apporté leur soutien, estimant que ce qui m’était arrivé était honteux et scandaleux.

Précisément. Comment expliquez-vous votre score?

C’est une conjonction de plusieurs choses. C’est d’abord la récompense d’un travail de quinze ans en tant que conseiller municipal, c’est ensuite le résultat d’un travail d’équipe de plus d’une année et demie. Notre programme était le plus complet et le meilleur pour la Ville. Si je devais perdre dans trois semaines, je n’aurais pas à en rougir. J’en profite pour remercier les électeurs qui m’ont accordé leur confiance et toutes les personnes qui m’ont soutenu durant cette campagne.

Quelle est votre stratégie pour le second tour?

Je réfléchis en termes de blocs. Il faut une grande alliance à droite pour avoir un équilibre des pouvoirs en Ville de Genève et espérer placer deux candidats. Sans ce bloc, je peux d’ores et déjà vous donner le résultat du second tour: il y aura quatre élus de gauche et un seul de droite à l’Exécutif! Une chose est sûre, le PLR de la Ville de Genève doit être représenté au Conseil administratif dans la mesure où il est de loin le premier parti de droite et recueille deux fois plus de suffrages que le PDC, l’UDC et le MCG.

Sauf que votre potentielle colistière, la PDC Marie Barbey-Chappuis, privilégie une alliance de centre droit…

La question ne se poserait pas si la gauche souhaitait une législature apaisée avec trois magistrats de gauche et deux de droite. Apparemment, les Socialistes et les Verts n’en prennent pas le chemin et veulent truster 80% des sièges au Conseil administratif alors qu’ils n’ont que 40% des suffrages au Conseil municipal. La droite doit s’unir pour conquérir un second siège et non pas se disputer un unique siège.

Mais si le PDC refuse cette grande alliance que vous appelez de vos vœux, qu’allez-vous faire?

Si le PDC refuse une logique conquérante pour rééquilibrer les forces en ville de Genève, cela serait regrettable car la droite perdrait toute chance de gagner un second siège au Conseil administratif. Pour le PLR, la question se posera alors de savoir si et avec qui nous partons. À cet égard, je rappelle que cela fait cinq ans que l’Entente travaille avec l’UDC et le MCG et que c’est grâce à cette majorité que Guillaume Barazzone a fait passer ses projets cette dernière législature. La seule façon de venir titiller le bloc de gauche, c’est une alliance PLR-PDC-UDC-MCG voire avec les Vert’libéraux, s’ils le souhaitent, ce qui est loin d’être sûr.