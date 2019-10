«Fascisme vert» ou «anarchie»? Refaire le monde avec Extinction Rebellion

C’est le café Le Bout d’la Rue, sis à la rue de l’École-de-Médecine, qui accueillait mardi soir l’agape informelle. Avertis par le biais de Facebook, les sympathisants d’Extinction Rebellion, un groupe militant écologiste de «désobéissance civile non violente», se sont rassemblés autour de la grande table. Récit de la réunion.

«Salut à tous. Alors, certains d’entre nous sont déjà des rebelles; pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous propose qu’on fasse un tour de table pour se présenter et dire pourquoi on est là. Ça vous convient?» demande Manoa, jeune militant d’une vingtaine d’années, suivant les principes d’Extinction Rebellion, à savoir le souhait d’assemblées participatives et le refus de toute hiérarchie dans les groupes.

Sur la bonne vingtaine de personnes présentes – principalement dans la vingtaine, avec quelques trentenaires et quadragénaires – beaucoup expliquent «venir pour la première fois» et «chercher un groupe avec lequel mener des actions». Pas de discours, mais des listes d’inscription à des groupes de travail, sur des thèmes comme les médias, la politique, la finance ou encore la stratégie, circulent sur la table entre les bières pression. Puis des discussions entre petits groupes s’installent, la musique et le bruit alentour ne laissant guère l’occasion à la vingtaine de personnes présentes de toutes s’entendre.

Malgré le sensationnel plébiscite des Verts aux élections nationales, l’enthousiasme ici n’est pas partagé. «J’ai des doutes sur le fait que ce résultat change vraiment les choses», confient plusieurs personnes. «Tout est déjà trop tard: on aurait dû réagir dans les années 70 pour sauver la planète», soutient l’un. «Moi, je n’ai aucun avenir, aucun espoir quant à l’état de la Terre», soupire une étudiante. Un trentenaire nous livre son scénario catastrophe, inspiré de la collapsologie décrite par l’auteur Pablo Servigne. La critique de cette théorie par Jacques Bouveresse n’est ici point débattue: le monde s’écroulera et la lutte pour la survie va commencer très vite.

«Je suis pour un fascisme vert», déclare tout de go un quadragénaire, après avoir expliqué qu’il ne parvient pas à faire entendre raison à ses deux enfants de 9 et 12 ans, des «véritables suppôts du consumérisme». «On n’a juste plus le temps d’attendre que les gens se rendent compte qu’il faut changer, votent des lois, etc. Il faut agir vite. Que les écologistes aient les pleins pouvoirs, c’est la seule chose qui nous sauvera.» Une vingtenaire s’emporte: «Non, il faut qu’on soit meilleurs éthiquement que les régimes totalitaires!» Un troisième intervient: «Moi, je suis pour l’anarchisme vert. Que les humains se répartissent les tâches, qu’ils soient solidaires.»

Un autre père de famille confesse voter pour les Vert’libéraux et payer une taxe pour compenser ce que lui et sa famille consomment. «Si tout le monde faisait comme toi… Ce n’est pas cette taxe qui limitera les dégâts sur la nature!» le tacle une étudiante. «Oui, mais en attendant, qui fait comme moi?»

Faut-il prendre des mesures contre la Chine, premier pollueur de la planète? «Non, il ne faut pas accuser les Chinois de produire ce que nous, Occidentaux, consommons», nous répond-on.

Quant à des revendications, aucune n’est formulée précisément. Le but: sensibiliser «un maximum de monde» et pousser «le gouvernement» à proposer des solutions.