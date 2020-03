Une famille genevoise testée positive au Covid-19 raconte sa quarantaine

Ils sont en quarantaine dans leur appartement depuis mardi soir. Anna*, 37 ans, et sa fille Mia*, 8 ans, ont été testées positives au Covid-19; Paul*, le mari et papa, est négatif.

La petite famille genevoise s’est rendue début mars dans le nord de l’Italie, «dans une région où on n’avait pas encore détecté de cas de coronavirus alors qu’il y avait déjà des malades à Genève, raconte Paul. On est donc partis confiants, en se disant que la région semblait épargnée.» Ils prennent tout de même des précautions: «On se lavait les mains très fréquemment et nous n’avons pas eu de contacts rapprochés avec d’autres personnes.» Mais à leur retour, samedi 7 mars, Anna ressent une «gêne» dans la gorge; dimanche, Mia commence à tousser. Un jour plus tard, la petite fille se plaint de maux de tête et a «une légère fièvre». «Nous avons contacté un centre d’urgence, qui nous a fait un dépistage (ndlr: depuis, la stratégie de la Suisse a changé, on ne teste plus que les personnes à risques)», raconte Paul.

Le verdict tombe mardi: Anna et Mia sont infectées. «C’était la stupéfaction, on ne comprenait pas.» Anna s’inquiète, non pour elle mais pour sa fille. «Les médecins m’ont rassurée, en expliquant que chez les plus jeunes, les complications sont extrêmement rares.» Du jour au lendemain, tous trois sont confinés à la maison. «Nos employeurs avaient de toute manière demandé aux employés de retour d’Italie de travailler depuis leur domicile.»

Comment s’organise la vie en quarantaine? «C’est très simple: interdiction de sortir!» Alors que l’Office fédéral de la santé publique prohibe les contacts entre personnes saines et malades, Paul reconnaît ne pas avoir été aussi précautionneux. «Mais je garde mes distances – d’ailleurs, ma fille est triste parce qu’elle n’a plus de câlins –, je me lave les mains, c’est moi qui fais à manger, je ne dors pas avec ma femme. Je me dis que si j’avais dû être contaminé, je l’aurais été les premiers jours. De toute manière, je n’ai pas de contacts avec l’extérieur, je me suis mis en quarantaine stricte.»

Anna relève qu’ils auraient été plus prudents si les symptômes avaient été plus sévères. «J’ai été dix fois plus mal en point avec une grippe traditionnelle. Si nous avions été plus malades, nous aurions eu plus peur, c’est clair. Nous avons de la chance.»

Pour l’instant, ils ne souffrent pas de l’isolement. «On passe notre temps au téléphone, à rassurer les proches, et je dois travailler, résume Paul. C’est Mia qui en a le plus marre. On essaie de limiter le temps devant la TV, elle a des exercices scolaires à faire, mais le temps est long.» Par chance, le couple avait fait quelques courses avant d’être en quarantaine «et un proche nous a acheté des produits qu’il a déposés devant la porte. On mange beaucoup de pâtes et on écluse les réserves!» Une voisine s’occupe du courrier. «Par contre, on n’a pas osé demander de descendre nos poubelles, alors on les stocke sur le balcon. Heureusement, il est grand!» Alors qu’ils doivent encore rester enfermés plusieurs jours, Anna et Paul tiennent à relever la solidarité «indispensable» de l’entourage. Et en appellent à la responsabilisation de la population. «Il faut faire comprendre que nous devons tous nous entraider, prendre des précautions et changer nos habitudes. Tout le monde est concerné. Ça n’arrive pas qu’aux autres.»

*Noms connus de la rédaction