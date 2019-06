Fâché avec l’État? Plaignez-vous auprès du médiateur!

Vous avez eu une mauvaise expérience, un désaccord ou un conflit avec une administration cantonale, communale ou un autre organisme public à Genève? Vous représentez une administration et souhaitez un appui dans la gestion d’un conflit avec un administré? Le nouveau médiateur administratif cantonal, Édouard Sabot (39 ans), se tient à votre disposition pour écouter vos doléances.

Ce psychologue de formation, élu à la fin de l’année à ce poste, ne manque pas d’atouts pour apaiser vos frustrations en vous donnant des conseils ou en vous proposant une médiation (lire ci-dessous). Et tout cela sans débourser le moindre sou, indépendance de ce bureau de médiation administrative à la clé. «Celle-ci est garantie par la loi, assure Édouard Sabot. C’est important pour que les personnes aient confiance en la neutralité de la structure.»

Ce bureau – qui n’a pas compétence pour examiner une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours ou qui a été préalablement tranchée en droit, à moins que cette dernière ne soit suspendue en vue d’un règlement à l’amiable devant lui – doit permettre de désamorcer les conflits afin d’éviter qu’ils ne finissent devant les tribunaux. Une bonne discussion pouvant, il est vrai, aplanir des différends, cet «arrondisseur d’angles» a pour ambition de répondre aux préoccupations de la population et d’éviter au Canton d’engager des frais lors de procédures coûteuses.

Tâche pas aisée

«En tant qu’autorité morale facilitatrice, nous souhaitons aussi contribuer à améliorer le fonctionnement de l’administration et la confiance des usagers envers les services publics, ajoute Édouard Sabot. Ils n’ont pas toujours bonne presse auprès de la population. Il n’y a qu’à voir le nombre de fois où l’on entend des gens pester contre les fonctionnaires…»

Fort bien, mais la tâche ne sera pas aisée, tant le champ d’application de ce nouvel espace de médiation est vaste. «Il inclut l’ensemble des administrations cantonales et communales genevoises, ainsi que les régies publiques autonomes», note le médiateur. Soit les Services industriels de Genève, l’Institution d’aide et soins à domicile du Canton ou Genève Aéroport, pour ne citer qu’eux. Les Hôpitaux universitaires et la police disposent déjà de leur propre organe de médiation. «Il existe aussi des médiations scolaires; l’Université a également développé une page web à cet effet», ajoute le médiateur.

Trois ans d’attente

Pour répondre à toutes les doléances cantonales, le bureau dispose d’un budget de 380 000 francs en 2019. «Il couvre essentiellement les frais de personnel. À savoir mon poste à plein-temps, celui d’une assistante de direction à mi-temps et celui d’une suppléante», précise Édouard Sabot.

Beau joueur, le médiateur va commencer par évaluer la charge de travail… avant de lui-même éventuellement se plaindre d’un manque de moyens. Depuis les débuts officiels, en mars dernier, et sans qu’il n’ait fait de publicité, le bureau de médiation administrative a été sollicité une quarantaine de fois, surtout pour des questions d’ordre financier (impôts, prestations sociales, amendes) ou relationnel avec un facteur humain important (parents d’élèves, proches aidants, bénéficiaires de l’aide sociale). À titre d’exemple, Vaud, qui a son médiateur depuis 2009, a été sollicité plus de 300 fois en 2018, et Zurich plus de 800 fois. À Genève, l’organe de médiation de la police genevoise a fait face à environ 100 demandes en 2018, et les HUG à plus de 600 en 2017.

Relevons enfin que cette nouvelle prestation a mis du temps à voir le jour. Tout est parti en effet en 2012, avec l’inscription d’une instance de médiation indépendante dans la nouvelle Constitution genevoise (article 115). Dans la foulée, l’ancienne conseillère nationale Verte Fabienne Bugnon avait été chargée par le Conseil d’État d’élaborer un projet de loi pour concrétiser la volonté populaire. Très motivée, celle qui gère aujourd’hui les médiations de la police rendait son devoir un an plus tard. Et en septembre 2013, ledit projet était déposé au Grand Conseil, qui le votait en juin 2015. Le Conseil d’État a tardé à le mettre en place en raison de problèmes budgétaires.

Rue Jean-Calvin 8, 1204 Genève, bma@etat.ge.ch

Tél.: 022 3 279 579

(TDG)