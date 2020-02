Face à un premier cas, Genève maîtrise ses nerfs

Le Coronavirus fait son apparition à Genève: un homme de 28 ans, qui revenait de la Fashion Week de Milan, a été contaminé. Selon nos informations, ce patient «zéro» est un informaticien travaillant au helpdesk du siège de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) à Carouge. Subventionnée par le Canton, cette fondation a notamment pour mission de garantir la qualité du maintien à domicile des personnes âgées. Soit la population la plus à risque.

Commencée le 18 mars, la grand-messe de la mode italienne s’est terminée dimanche. «Revenant de Milan ce soir-là, notre employé a travaillé comme d’habitude lundi et mardi, explique la porte-parole de l’institution, Sophie Bernard. Mercredi, il s’est rendu au service de santé du personnel de l’entreprise, qui l’a immédiatement dirigé vers les structures hospitalières.»

C’est suite à des symptômes grippaux que ce collaborateur de l’Imad – par ailleurs en bonne santé – a pris ces précautions, suivant ainsi les recommandations de santé publique.

«Il se porte bien»

Testé positif mercredi soir dans des «conditions de protection du personnel optimales, souligne Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), le patient «zéro» a été hospitalisé préventivement aux HUG dans une salle dédiée. Il se porte bien.»

Selon un communiqué diffusé jeudi après-midi par l’Imad, l’homme n’est pas en contact avec la clientèle des soins à domicile. «La direction, ajoute le texte, suit avec la plus grande attention, en coordination étroite avec le médecin cantonal, l’évolution de la situation tant pour la clientèle que pour les collaboratrices et les collaborateurs.» Marie Da Roxa, directrice de l’Imad, ajoute: «Nous souhaitons en premier lieu un prompt rétablissement au collaborateur affecté.»

Ses proches et des collègues de travail directs ont été placés en quarantaine à leur domicile pour deux semaines, ajoute Laurent Paoliello. Parmi la quinzaine de personnes isolées, dont le périmètre a été fixé par le médecin cantonal, figurent six employés de l’Imad travaillant avec le malade dans un open space.

Dès l’annonce de la nouvelle à l’interne, jeudi matin, les questions des employés ont fusé. Une cellule de crise de communication a été mise sur pied et la communication interne tourne dorénavant à plein régime. «Depuis la fin de la semaine passée, c’est la sixième information sur le coronavirus que nous adressons aux employés, souligne Sophie Bernard. Mais il n’y a pas d’affolement, il faut se rappeler que ce sont des professionnels de la santé, habitués à prendre des mesures en cas de grippe.» Selon les rapports annuels de l’institution, environ 140 personnes sur les 2000 employés de l’Imad travaillent au siège de Carouge.

Pour sa part, le porte-parole du DSES se félicite que la procédure à destination du public et diffusée par les autorités depuis quelques jours ait été appliquée. Il la rappelle: «Il faut d’une manière générale éviter de s’embrasser, de se serrer la main, tousser dans son coude et se laver les mains régulièrement. En cas de doute, appeler son médecin personnel ou un service de médecin à domicile. N’allez pas aux urgences, attendez qu’on s’occupe de vous.»

Malgré ce premier cas, Genève ne considère pas être devenu une zone à risque, indique encore le porte-parole du DSES: «Notre patient zéro a été identifié et les personnes qu’il a pu contaminer aussi. Tout le monde a joué le jeu et est sous surveillance. Un cas modèle par excellence!» Porte-parole des HUG, Nicolas de Saussure abonde: «Le patient a été placé en isolement et les procédures Vigigerme sont appliquées.»

L’hospitalisation du patient et la mise en quarantaine des contacts rapprochés visent à garantir l’absence de propagation de la maladie. De leur côté, les HUG assurent avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des autres patients et de leurs visiteurs, ainsi que des soignants. «Depuis le 1er février, toutes les personnes qui se présentent aux Urgences doivent porter le masque, tous comme les collaborateurs, rappelle Nicolas de Saussure. Le lavage et désinfection des mains sont recommandés, de même que tousser/éternuer dans le coude ou un mouchoir.»

Plan d’urgence en EMS?

Aucune mesure particulière n’a, semble-t-il été prise dans les établissements médico-sociaux (EMS), qui accueillent, eux aussi, une population à risque. «Pour l’heure, et à notre connaissance, ce sont les mesures d’hygiène habituelles qui s’appliquent», déclare Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fédération genevoise des EMS (Fegems).

Comme c’est le cas pour les situations particulières de canicule, grippe saisonnière et autres pandémies, les consignes et mesures à observer sont communiquées directement aux établissements par le Service du médecin cantonal, via la Direction générale de la santé. Les associations nationales faîtières Curaviva Suisse et Insos Suisse ont diffusé une actualité ce jour, renvoyant au site de l’OFSP qui informe de la situation et transmet ses recommandations, notamment pour les professionnels de la santé (procédure à suivre s’il y a un cas suspect, notamment).

Mercredi soir, lors de son assemblée générale, l’Association des directeurs des EMS s’est toutefois dit prête à déployer un plan d’urgence tel que celui qui avait été mis en place pour la grippe aviaire. «Mais la décision d’un tel déploiement – et les directives à appliquer - revient à la direction générale de la santé, note un directeur. De plus, nous avons discuté des prestations minimum à maintenir en cas de pandémie et donc d’une absence importante de personnel.»

Le premier cas suisse de coronavirus a été détecté au Tessin. La personne atteinte, un homme de 70ans, se porte bien. Deux autres cas ont été détectés aux Grisons jeudi. D’autres sont suspectés en Argovie et à Neuchâtel.