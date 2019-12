Ils fabriquent du cidre végane 100% local

Devenir l’alternative à la bière: voilà l’ambition affichée par Antoine Tacchini et Frédéric Rochaix, les créateurs de la marque de cidre A.P.Í. Lancée en mars 2019, elle possède la particularité d’être végane puisqu’elle est conçue avec de la gélatine végétale comme clarificateur, alors que la plupart des cidres industriels ont recours à du blanc d’œuf ou de la gélatine porcine. C’est aussi une boisson sans gluten, par opposition à la bière et son traditionnel houblon.

Conditionné dans une bouteille noire illustrée par l’arbalète de Guillaume Tell et deux quartiers de pomme dorés, le produit se veut élégant et moderne. Avec ses petites bulles, il prend même des allures de champagne. «Nous voulons démocratiser la consommation de cidre, souligne Antoine Tacchini. C’est une boisson légère et désaltérante, qui n’est absolument pas réservée aux Bretons ou aux Anglo-Saxons. Les bières artisanales sont aujourd’hui servies sur des tables étoilées, le cidre y a aussi sa place. Il se marie par exemple à merveille à la préparation d’une fondue.»

Les deux associés de 29 ans se sont rencontrés sur les bancs de l’École hôtelière de Lausanne. Après leur diplôme, ils ont travaillé dans la finance à l’étranger avant de se lancer dans l’aventure du cidre à Peissy, où ils ont gardé des attaches familiales. Frédéric Rochaix appartient ainsi à la 8e génération de vignerons du Domaine Les Perrières. «Notre cidre est 100% naturel, sans concentré et sans sucres ajoutés, composé de l’assemblage de neuf variétés de pommes issues des vergers de Peissy, dont certaines anciennes, détaille Frédéric Rochaix. Nous avons choisi le nom A.P.Í, comme l’inverse de la bière artisanale IPA, pour les consonances proches des mots anglais happy et apple, mais aussi parce que c’est l’acronyme d’«apéro pour indécis.»

Vendu 7 francs la bouteille de 50 cl, le cidre est disponible dans des boutiques spécialisées mais aussi chez divers restaurants et hôtels de la place. Pour la suite, les deux entrepreneurs envisagent de se lancer à la conquête du marché suisse. «Mais nous ne voulons pas précipiter les choses, explique Antoine Tacchini. Nous essayons déjà de gagner la confiance des Genevois pour grandir petit à petit.» Toutefois, face au succès de cette première saison, les deux amis ont décidé de doubler leur production pour 2020.

