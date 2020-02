Explosion démographique attendue à Carouge

Carouge s’apprête à vivre une législature clé. Alors que la Cité sarde compte près de 23'000 âmes, elle devrait dépasser le seuil des 30'000 habitants dans les quinze prochaines années. Cette véritable explosion démographique s’explique par les nombreux projets immobiliers qui sont en passe de démarrer dans la commune. Du côté du PAV (Praille-Acacias-Vernets), mais également à Pinchat, à la Fontenette, derrière Batelle, ou encore à la Cité Léopard ou au Clos de la Fonderie.

Ce développement est un vrai défi pour la Commune. «Afin de maintenir des quartiers où il fait bon vivre, il faudra accompagner l’arrivée de ces habitants en réalisant de nouveaux équipements et espaces publics», indique la maire socialiste Stéphanie Lammar. La Commune devra notamment construire deux écoles, dont une à l’horizon 2025.

Gros projets

Et si la Municipalité est en passe de terminer la reconstruction de la salle des fêtes et du Musée de Carouge, elle n’en a pas fini avec les gros projets. Bien au contraire. La législature à venir devrait voir le démarrage de la réalisation d’un nouveau centre aquatique à la Fontenette et l’agrandissement du parking des tours de Carouge. Un énorme chantier qui permettra de fusionner cette structure avec celle située sous la place de Sardaigne. Ce parking sera accessible par le boulevard des Promenades, libérant ainsi le Vieux-Carouge de ces véhicules.

Ces réalisations nécessiteront de gros investissements financiers. Or Carouge pourrait vivre temporairement une baisse de ses revenus avec le départ progressif des entreprises situées au PAV. «Sur le long terme, nous sommes confiantes, indique la conseillère administrative Anne Hiltpold. Le nouveau Palais de justice et d’autres entreprises rejoindront la commune, mais les années de transition seront difficiles, car nous allons devoir continuer à absorber les effets de la réforme fiscale et du financement de l’AVS (RFFA), tout en réalisant de gros investissements sans bénéficier encore de ces nouveaux revenus.»

Six candidats à l’Exécutif

L’élue PLR et sa collègue socialiste briguent à nouveau un poste à l’Exécutif. Elles seront opposées à quatre autres candidats: l’actuelle conseillère municipale Sonja Molinari, qui tentera de reprendre le poste laissé vacant par son camarade de parti, le Vert Nicolas Walder (il quitte l’Exécutif pour siéger au Conseil national), l’actuel conseiller municipal PDC Stéphane Barthassat, frère de l’ancien conseiller d’État, ainsi que deux UDC: Damien Guinchard et Muriel Besse. Si les deux sortantes sont reconduites et que la vague verte constatée lors des dernières élections cantonales se confirme (28,7% à Carouge), Carouge pourrait donc être dirigée pour la première fois par un Exécutif 100% féminin.

Du côté du Conseil municipal, les places seront également chères: 91 candidats se disputeront 33 sièges. L’extrême gauche, qui n’avait présenté aucun candidat en 2015, tentera de faire son grand retour, bien qu’elle parte divisée sur deux listes: celle d’Ensemble à Gauche et celle du Parti du Travail. L’UDC essaiera également de refaire son entrée dans hémicycle après en avoir été exclue en 2015.