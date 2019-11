Expérimentation animale: les arguments sous la loupe

À Genève, on ne peut pas faire de mal à une mouche sans lui demander son avis. Une commission cantonale pour les expériences sur les animaux donne son préavis sur les demandes d’autorisation après une pesée d’intérêts, mais ce sont les autorités qui prennent la décision finale. C’est sur les contours de cette commission que les Genevois se détermineront le 24novembre, avec l’initiative «Pour un meilleur contrôle de l’expérimentation animale», lancée par la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV). Le texte n’est soutenu par quasi aucun parti, à l’exception des Vert’libéraux et du Parti du Travail. Mise au point sur les faits et chiffres de campagne.

Hausse de 44% du nombre d’animaux sur lesquels des expériences sont menées dans le canton de Genève?

Selon les initiants, le nombre d’animaux sur lesquels des expériences sont conduites est en forte hausse, de 44%, mais selon l’Université de Genève (UNIGE) et les HUG, ce chiffre est stable. Qui croire? Les deux camps se basent sur des chiffres corrects, mais tout dépend de l’année de référence prise pour calculer, ce qui donne une évolution différente à plus ou moins long terme.

Pour l’UNIGE et les HUG, qui ont calculé depuis 2012, «le nombre d’animaux utilisés en expérimentation animale est stable sur le long terme, autour de 40 000 animaux. Il était de 42 052 en 2012 et se situe à 42 065 en 2018, avec un chiffre plus bas enregistré en 2014, à 29 219 ».

Les initiants, eux, arrivent à une tout autre conclusion car ils ont effectué un calcul à partir d’une année particulièrement basse, 2014: «En seulement quatre ans, le nombre d’animaux soumis à des expériences est passé de 29 219 en 2014 à 42 065 en 2018, soit une augmentation de 43,96%.»

Pourquoi avoir choisi 2014 comme point de départ? «Car la grosse entreprise pharmaceutique Merck Serono, qui utilisait beaucoup d’animaux, a quitté Genève à la fin de 2013, explique Luc Fournier, président de la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour les droits des animaux (LSCV). Donc l’année 2014 permet de jauger la situation d’utilisation des animaux dans le canton sans ce gros acteur. On voit ainsi qu’en quatre ans, l’Université a comblé le vide laissé par Merck Serono et utilisé 15 000 animaux de plus.»

Une commission trop dépendante du politique?

Dans la brochure de vote, le comité d’initiative dénonce une ingérence politique dans la nomination des candidats à la commission cantonale: «Le Conseil d’État a ainsi refusé à deux reprises des candidatures de représentants de la protection des animaux au sein de la commission, pour des raisons totalement fantaisistes, bien que ces candidats répondaient en tout point aux conditions de nomination.»

Le site web de la campagne des initiants donne plus de détails sur le premier cas: «Après avoir bloqué sans juste motif juridique et durant près d’une année la nomination d’un représentant d’une organisation de protection des animaux active dans ce domaine, le conseiller d’État Mauro Poggia, en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) (sic), est allé chercher auprès d’une autre organisation un candidat plus à sa convenance.»

Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la santé, infirme «naturellement totalement ces affirmations et leurs sous-entendus». Après un appel à candidatures, «le service compétent n’a pas pris en compte la candidature présentée par la LSCV, car cette personne, qui vivait et travaillait en France, ne présentait pas de liens suffisants avec la vie genevoise et ses institutions. Il n’y a pas eu d’autres candidatures d’organismes genevois pendant plusieurs mois jusqu’à celle présentée par la Société genevoise de protection des animaux, qui a été acceptée.»

Une préférence cantonale que ne digère pas Luc Fournier: «Il n’y a pas besoin de connaître les institutions dans une commission technique. D’autant que certains scientifiques qui siègent au sein de la commission sont Français et vivent en France.»

La brochure détaille une deuxième situation: «Dans un cas, une candidature a même été refusée après que l’Université de Genève est intervenue auprès du Conseil d’État. Le fait que des chercheurs puissent décider quel membre de la commission peut ou non siéger dans cette commission et préaviser leurs demandes d’expérimentation animale est particulièrement grave.»

L’institution a bien «manifesté des réserves à l’égard d’une candidature soutenue par la LSCV, dont un autre représentant siégeait déjà au sein de la commission, confirme Marco Cattaneo, directeur de la communication de l’Université de Genève. Cela revenait donc à lui accorder deux sièges, au détriment d’autres associations. Et de la diversité des points de vue nécessaire au sein d’une commission représentant les diverses sensibilités.» Il ajoute que la même personne, candidate à la commission de contrôle du canton de Fribourg, n’avait pas été retenue par le Conseil d’État fribourgeois. Au final, la personne en question a quand même été nommée par le Conseil d’État genevois, avant de démissionner.

Une loi sans coûts supplémentaires pour la collectivité publique?

Selon les initiants, «toutes les nouvelles dispositions proposées (ndlr: mandat d’un expert indépendant, recours individuel contre une autorisation) seront à la charge des membres de la commission» concernés.

Mais selon les HUG et l’UNIGE, même si l’initiative «prévoit que le membre recourant devra supporter les frais engagés, chaque recours a aussi un coût indirect. À titre d’exemple, un recours a été déposé en 2014 à Zurich contre une autorisation concernant une recherche sur la schizophrénie et le trouble bipolaire. Les coûts induits se sont élevés à quelque 450 heures de travail pour l’Office du vétérinaire cantonal (VETA), 30 000 francs pour la Direction de la santé et près de 400 000 francs pour les institutions académiques pour la période durant laquelle l’expérience était suspendue. Ces frais concernent le traitement jusqu’au Conseil d’État, qui a rejeté le recours, décision confirmée en 2017 par le Tribunal administratif.»

Des chiffres qui ne déstabilisent pas Luc Fournier. «C’est sûr que si la partie adverse engage le meilleur cabinet d’avocats, ça va leur coûter cher. Quant au nombre d’heures de travail, il est incontrôlable. À Zurich, le droit de recours a surtout un effet dissuasif mais les membres n’en abusent pas.»