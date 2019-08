Exem rend hommage à la BD suisse à Carouge

Pionnier de la bande dessinée genevoise au même titre qu’Aloys, Ceppi et Ab’Aigre, le Carougeois Gérald Poussin figure dans la fresque d’Exem par l’entremise de deux de ses personnages les plus fameux, Buddy et Flappo. «Gai et coloré, ce duo m’a durablement marqué. Sur l’oreiller, j’ai dessiné des motifs à la Poussin, un type en or.»