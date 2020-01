Évacuation signalée à l'Aéroport de Genève

Le média britannique Daily Express relate une «alerte à la bombe» qui a conduit des passagers de l'Aéroport international de Genève à être évacués ce vendredi en début d'après-midi. Un bagage laissé sans surveillance pourrait être la cause de cette fausse alerte? À en croire Genève Aéroport, c'est un message audio pré-enregistré qui a été déclenché« par erreur», demandant aux personnes de sortir du terminal au niveau des départs. «Après quelques minutes les personnes ont été appelées à entrer à nouveau»

Geneva Airport evacuated, apprarently there’s an unattended bag and they’re worried it might be a bomb.

Tea ?? pic.twitter.com/22PiGQyBy2