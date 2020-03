Une étrange somnolence gagne Genève

Les premiers effets se sont fait sentir lundi soir déjà. Ambiance étrange. Si peu de voitures, si peu de bruit. Il est 18h et Genève semble déjà s’effacer. Ici et là, des commerçants sont encore sur le pas-de-porte à discuter avec des clients. Comme s’ils voulaient les retenir encore un peu. On parle, bien sûr, des difficultés à venir. «Lundi matin, après la conférence du Conseil d’État, on croyait que la fermeture des commerces durerait jusqu’à fin mars; voilà qu’on en prend jusqu’au 19 avril», lance cette tenancière d’un institut de beauté du centre-ville, en faisant allusion à la décision du Conseil fédéral, tombée dans l’après-midi.

Sur les terrasses habituellement pleines à la sortie des bureaux, les chaises et les tables se sont tristement empilées. Un ou deux cafés n’ont pas pris cette peine, et des clients s’y attablent en squatters, sans bien sûr pouvoir être servis. Juste pour fumer une clope et discuter. Et profiter des derniers coins de sociabilité…

Dans le quartier des Augustins, sur le coup de 19h, quelques bistrots populaires s’accrochent encore… «Est-ce qu’il fallait fermer à 18h ou bien à minuit? Ce n’est pas très clair», relève un tenancier derrière son bar. Un autre patron s’est renseigné auprès de la police du commerce: «Ils m’ont dit 21h, assure-t-il. Alors bon, je fais comme on m’a dit.» Le bistrot est plein à craquer, on boit des bières. «Le virus? Mais ça n’existe pas! La grippe tue bien plus chaque année, et personne n’en parle. C’est vous, les journalistes, qui avez inventé tout ça.» Pas content, ce client, que son bar ferme. Pour beaucoup, c’est «leur» lieu de rencontre qui disparaît.

Comme dans un tunnel

Vers 21h30, on pénètre dans un tunnel! C’est du moins le sentiment qui prime en arrivant à la rue de l’École-de-Médecine. D’habitude si animée, elle s’est endormie avant l’heure. L’Éléphant dans la Canette? Fermé. L’Établi? Fermé. Le Kraken et La Ferblanterie? Pareil.

Une lumière au fond, quand même. Celle du dépanneur du coin de la rue. Tout à côté, le patron du Bodrum a ouvert un guichet. «Je ne peux servir qu’à l’emporter, jusqu’à 1h du matin», regrette Ali. Et on ne se presse pas au portillon: «Si ça continue comme ça, je ferme, c’est sûr.»

Même désolation au boulevard Carl-Vogt. Les deux lamas trônant à l’entrée du Green Café continuent à jouer les fiers, mais leur patron, lui, doit déchanter. Rideau sur cette nuit fantôme.

Miracle à Cornavin

Mardi matin, gare Cornavin. On ne la reconnaît pas. Mais où sont passés les pendulaires? Ils arrivent par toutes petites grappes. Le plus gros changement? Nul signe d’excitation. Personne ne court pour prendre son train ou se précipiter dans un bus. Les quais sont clairsemés, le grand hall presque désert. Les taxis végètent. Quelques camions de livraison déchargent devant cette gare qui somnole. Se frayer un chemin sur l’esplanade devient un jeu d’enfant. Un vrai miracle.

«C’est fermé partout. Mais si nous restons cloîtrés chez nous, on va tous devenir dingues…» Une dame de 92 ans

«C’est très, très calme, confirme une employée de la boulangerie-pâtisserie Pougnier. On a déjà beaucoup réduit nos quantités, mais on jette autant qu’avant.» La patronne d’un kiosque maugrée: «On est ouvert, on n’a pas le choix… Ou plutôt si, on pourrait fermer, ce serait la meilleure chose à faire! Qui vous dit que je ne suis pas contagieuse, que je ne mets pas en danger les clients, mes employés, ma famille?» Sur sa vitrine, elle vient d’afficher un panneau de mise en garde: pas plus de cinq personnes à la fois dans le magasin. Avec son employée, ça fait déjà deux…

Plus haut, vers l’école des Cropettes, présence d’une patrouilleuse scolaire. Il est 8h. «Je n’ai fait traverser que deux élèves», sourit-elle. Et les quelques véhicules remontant Fort-Barreau ne semblent pas bien menaçants…

Les Rues-Basses résonnent

Place du Bourg-de-Four, vers 11h. Tiens, elle s’est agrandie. Ah non, c’est juste qu’il n’y a plus de terrasses. Et du coup, bien peu de visiteurs. Cette impression de vide est plus flagrante encore quand on arrive dans les Rues-Basses. La place du Molard ressemble à une morne plaine. Effet d’optique, effet sonore aussi: curieusement, les voix résonnent dans la rue. Ce sont celles de rares passants, accrochés comme une bouée de sauvetage à leur téléphone portable, lien si précieux vers l’extérieur.

Chez Martel, on sert encore. À l’emporter, évidemment. Le café et sa terrasse, eux, sont condamnés. À l’intérieur, le plancher est savamment fléché «pour que les clients respectent les distances», nous indique une employée. «Mais vous ne servez même pas un café?» s’enquiert une dame qui annonce gentiment son âge: 92ans. «Madame, ce n’est pas prudent, faites vraiment attention à vous, restez chez vous», lui lancent, prévenantes, les employées.

En sortant du chocolatier, la dame nous glisse dans un sourire: «C’est fermé partout. Mais si nous restons cloîtrés chez nous, on va tous devenir dingues…»