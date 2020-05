L’État veut vendre Genève-Plage à Cologny

Genève-Plage appartient au Canton, mais celui-ci n’en veut plus. Il compte céder le site, sa plage et sa piscine à Cologny, sur le territoire de laquelle il se trouve. D’autres communes de la Rive gauche pourraient aussi monter dans le train. D’intenses discussions sont en cours et pourraient aboutir cette année déjà.

Pourquoi vendre ce lieu si prisé des Genevois? L’idée a surgi en 2014, quand l’État cherchait à transférer des tâches aux communes. Ce vaste dossier a en bonne partie fait chou blanc, en raison de l’opposition des communes. Mais le volet Genève-Plage a survécu au naufrage.

Selon le Canton, il représente une sorte d’anomalie, puisque les piscines sont du ressort des communes. «L’État est mal adapté lorsqu’il s’agit de gérer ce type d’installation, expliquait alors le conseiller d’État François Longchamp. Avec ses services municipaux, une commune serait plus alerte, plus souple.»

Une vente à 32 millions

Cette cession permettrait à l’État de récupérer 32 millions de francs, montant qui correspond à la valeur du site inscrite à son bilan.

Le dossier a été emmanché il y a quatre ans presque jour pour jour. Aujourd’hui, des groupes de travail sont en place, réunissant les communes et des services de l’État et piloté par l’Office du patrimoine.

Car le dossier est complexe. Cologny est intéressée à reprendre le site, mais pas à n’importe quelles conditions. «Payer 32 millions de francs pour tondre le gazon, ce n’est pas tentant, ironise Catherine Pahnke, conseillère administrative. En outre, beaucoup de nos communiers disposent de leur propre piscine.»

Une piscine couverte

En revanche, Cologny y voit une belle opportunité. Celle de créer une piscine couverte, de 25 mètres, accessible toute l’année. «Il n’y a aucune installation publique de ce type sur toute la Rive gauche, relève la magistrate. Cela permettrait d’y organiser des cours de sport et des activités pour les aînés.» Surtout, cela offrirait un bassin aux écoliers, censé apprendre à nager durant leur scolarité. Aujourd’hui, certains d’entre eux doivent prendre le bus jusqu’à Varembé, sur la Rive droite. Une étude fait état de besoins criants en la matière dans le canton.

Mais construire une piscine est une gageure. Le site fait l’objet d’une procédure de mise à l’inventaire; pas question de toucher aux cabines. Il est aussi impossible de construire trop près du lac. Pas question non plus de couvrir le bassin existant, les Bains bleus étant au bénéfice d’une servitude de vue.

Le Service du patrimoine et des sites n’écarte pas l’idée d’une construction, si elle est bien intégrée. Plusieurs variantes ont été étudiées, dont une seule pourrait répondre à ces multiples contraintes. Elle se trouve à l’extrémité nord du site.

C’est celle-ci qu’étudie actuellement la Commune avec un architecte. «En démolissant le bâtiment administratif, nous pourrions gagner 30% de surfaces à bâtir, de quoi glisser la piscine», explique Catherine Pahnke. Mais elle le reconnaît, il faut la faire rentrer «avec un chausse-pied.» «Cet emplacement éviterait d’empiéter sur les espaces verts», indique-t-on au Département du territoire. La Commune espère déposer une demande préalable de construire cette année.

En prenant dans son giron Genève-Plage, Cologny percevrait la subvention de 700'000 francs que l’État octroie actuellement pour l’exploitation du site. En revanche, elle financerait le bassin. Cela dit, elle souhaite englober d’autres communes dans le projet. «C’est à l’évidence un projet intercommunal qui peut intéresser nos voisins», relève Catherine Pahnke. Les mairies d’Anières, de Chêne-Bougeries et de Collonge-Bellerive, notamment, montreraient de l’intérêt.

Mais pas question de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. «Avant de soumettre formellement le projet au Conseil municipal, nous voulons que toutes les procédures aient abouti», insiste Catherine Pahnke. Pas question, par exemple, de construire la piscine à coups de dérogations susceptibles de recours. «Nous souhaitons quelque chose de conforme en tous points.»

Pas de place ailleurs

Mais pourquoi ajouter une piscine dans un site déjà très contraint? Par manque de place ailleurs, ou plutôt d’anticipation. Les communes de la Rive gauche n’ont pas prévu ce type d’infrastructures. Et l’État non plus. «Nous avons prospecté, relève Antonio Hodgers, chef du Département du territoire. Mais entre les zones villageoises, les espaces naturels à protéger et la zone agricole, aucun lieu ne s’y prête.»

Le lieu deviendra-t-il un repère de Colognotes fermé aux autres? «Absolument pas, assure Catherine Pahnke. Il sera accessible à toute la population. Nous aimerions aussi l’ouvrir en hiver pour que les gens puissent se balader au bord du lac.» Cet accès tout public est également une évidence pour l’État, qui souligne les besoins pour les écoles et les habitants en général, et l’offre supplémentaire qui leur est offerte par le biais d’une ouverture plus élargie qu’aujourd’hui.