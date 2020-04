Genève met sous tutelle la Protection civile

L’entrée en fonction avait été fixée à 6h30 mardi. Mais quand il est arrivé devant le poste de la Protection civile où il avait rendez-vous, Hector* s’est retrouvé tout seul. Il a alors appelé son commandant, qui lui a dit «ne pas comprendre pourquoi il n’y avait personne». Il lui a suggéré d’attendre encore un peu. Finalement, Hector sera renvoyé chez lui, avec pour mission de considérer comme «caduques» la douzaine de convocations prévues les jours suivants.

Cette mésaventure, ils sont plusieurs à l’avoir expérimentée mardi. Un autre astreint raconte qu’il devait se présenter auprès d’une unité de soins, mais qu’il a trouvé porte close. Une trentaine de minutes «à attendre dans le froid et le vent» pour finalement s’entendre dire qu’on n’avait pas besoin de lui. Là aussi, retour à la maison et prière de ne pas prendre en compte les convocations programmées.

Une «catastrophe»

Depuis la fin du mois de février, la Protection civile assure diverses missions de soutien dans la lutte contre l’épidémie due au coronavirus. Mais cette «mobilisation générale», la première depuis la Seconde Guerre mondiale, connaît des ratés. Des témoignages recueillis par la «Tribune de Genève» début avril faisaient notamment état d’une planification défaillante et d’un problème de gestion des effectifs.

«Mon expérience avec la planification, c’est une catastrophe», lâche Hector. Ses convocations de mardi et des jours suivants, ce trentenaire les a apprises par un coup de téléphone du commandant de l’ORPC Genève-Ville seulement deux jours auparavant, le dimanche de Pâques en fin de journée, et alors qu’il était déjà mobilisé depuis le milieu de la semaine. «Comme j’étais au chômage technique, j’étais disponible. D’autres astreints n’avaient pas cette souplesse. Ils se sont retrouvés à travailler du lundi au jeudi, puis ont été mobilisés de vendredi à dimanche par la PC et devaient reprendre le boulot lundi», relate Hector.

Ces convocations «au pied levé» posent également problème aux entreprises, qui doivent trouver dans la hâte des solutions de remplacement. Certaines ont ainsi été contraintes de modifier leur organisation pendant le week-end de Pâques, avant d’apprendre que leur employé était finalement libéré.

Reprise en main

Hector, lui, suit une formation. Son institut a «gentiment» accepté d’adapter son programme de cours en fonction de ses convocations. Il a également dû s’arranger pour la garde de son enfant. «J’avais déjà fait mon mea culpa partout et voilà que je devrai maintenant leur dire qu’en fait je ne suis plus mobilisé, mais que je pourrai encore l’être je ne sais pas quand.»

Jusqu’ici le Canton se contentait de «coordonner les missions» et laissait le soin aux différentes organisations régionales de protection civile (ORPC) de «commander leurs troupes». Mais ces dysfonctionnements ont conduit le Département cantonal de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES) à reprendre en main lui-même depuis ce week-end la planification de l’ORPC Genève-Ville, la plus grande du canton. «Cela ne change rien à l’engagement de la Protection civile, tant au niveau des tâches qui lui sont déjà confiées que de ses besoins futurs», précise Emmanuelle Lo Verso, secrétaire générale adjointe chargée de la communication au DSES. Elle pointe «une défaillance informatique» qui serait à l’origine de convocations «adressées de manière incontrôlée».

Pour le département, une convocation à brève échéance s’avère «normale». «La situation ne permet pas une planification plus lointaine», fait valoir Emmanuelle Lo Verso, qui ajoute: «Les personnes dont l’activité professionnelle est considérée comme indispensable pour la population sont systématiquement libérées de leur engagement.»

«Désastre» redouté

La reprise en main cantonale de la planification pourrait toutefois causer d’autres problèmes. Selon une source bien informée du fonctionnement de l’ORPC Genève-Ville, le DSES a décidé de «tout reprendre à zéro». «Au début, les astreints ont effectivement été convoqués au jour le jour. Il a fallu un peu de temps pour mettre sur pied une planification qui fonctionne. Un tournus est désormais opérationnel. Il marche sur le long terme. Il prend en considération les contraintes professionnelles et privées des astreints. Or, le Canton a décidé de ne pas en tenir compte», indique cette source. «Tous ceux qui ont pris des engagements auprès de leur employeur vont avoir la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils ont été redistribués comme un jeu de cartes», ajoute-t-elle, redoutant «un désastre organisationnel» en période de crise.

Le couac vécu par Hector et d’autres mardi matin pourrait en être l’une des premières manifestations. Pourquoi le commandant de l’ORPC Genève-Ville a-t-il pris sur lui de convoquer le dimanche de Pâques au soir de nombreux astreints pour une entrée en fonction deux jours plus tard, alors que certains avaient déjà été mobilisés ailleurs? Mystère. Selon nos informations, ce dernier viendrait d'être «mis à pied».

*Identité connue de la rédaction.