Étang de pêche cherche volontaires motivés

Le lobby des pêcheurs amateurs a trouvé sa relève. Des jeunes motivés qui ne manquent pas d’idées, à l’instar de Valentin Furrer et Louis Zesiger. Âgés respectivement de 29 et 24 ans, ces derniers sont officiellement responsables de l’étang de pêche des Bouvières auprès de l’État de Genève. Cela fait deux ans qu’ils ont repris la gestion de ce plan d’eau situé à côté des teppes de Verbois.

Aujourd’hui, ces deux passionnés, qui font aussi partie de la Commission de la pêche, recherchent des volontaires pour les épauler. Car le travail ne manque pas, d’autant qu’ils ont beaucoup d’ambitions pour ce lieu.

Travail de sensibilisation

Leur tâche consiste, entre autres, à entretenir les abords de l’étang, débarrasser les déchets, organiser des événements en lien avec la pêche et surtout s’assurer que tout le monde se plie aux règles en vigueur, notamment sur la taille et la quantité de poissons pêchés ou sur l’interdiction de la baignade. «Cela soulage les services de l’État et responsabilise les pêcheurs, note Valentin, gérant immobilier et pilote d’hélicoptère. En fait, nous faisons surtout de la sensibilisation. Nous n’avons pas de pouvoir de répression.» Le cas échéant, ils peuvent dénoncer les contrevenants aux gardes de l’environnement.

«Certains pêcheurs viennent ici uniquement pour attraper le plus de poissons possible et ne respectent pas les quotas, déplore Valentin. Ils sont capables de vider l’étang! Il arrive que l’État relâche une cinquantaine de poissons et que le lendemain, il n’y en ait déjà presque plus.»

Les deux jeunes hommes se rendent sur place une fois toutes les deux semaines environ, mais leurs autres activités leur laissent de moins en moins de temps pour ça. «C’est pour cette raison qu’on lance un appel aux volontaires, confie Louis, qui étudie la biologie et prépare un master sur l’étude des… poissons. Avec une dizaine de personnes supplémentaires, nous pourrions assurer un meilleur suivi.» Profil recherché: avoir une forte sensibilité environnementale et, idéalement, pratiquer la pêche. Avis aux amateurs.

Férus de pêche sportive aimant avant tout lancer leur ligne en rivière, Louis Zesiger et Valentin Furrer comptent aussi sur ces renforts pour les aider à rendre l’étang plus attractif. Ils ont adressé tout un cahier de propositions à l’État, visant notamment à diversifier les espèces de poissons présentes aux Bouvières et à faciliter l’accès au plan d’eau. Ils rêveraient en particulier d’y introduire le black-bass, un poisson combatif originaire d’Amérique du Nord. «Il est très ludique à pêcher, explique Louis. Hélas, en Suisse, on en a une vraie phobie.» Le black-bass figure sur la liste noire de la Confédération, car on craint qu’il ne nuise aux espèces indigènes. Les cantons sont censés empêcher sa propagation et, si possible, l’éliminer. «Mais dans un étang fermé, le black-bass ne risquerait pas d’être en contact avec les poissons indigènes», argumente Valentin, qui estime qu’on pourrait l’autoriser dans des milieux confinés, comme c’est le cas pour la truite arc-en-ciel.

Pouvoir pêcher toute l’année

«La loi fédérale sur la pêche est très stricte sur le black-bass, confirme Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche. Pourtant, on en a déjà vu dans le Léman et dans le Rhône, probablement introduits sauvagement par des pêcheurs.»

À défaut de black-bass, Louis et Valentin souhaiteraient pouvoir relâcher des perches et autres poissons blancs aux Bouvières, afin que la pêche y reste intéressante toute l’année. «En été, on ne remet pas de truites parce qu’elles aiment les eaux froides, indique Louis. Du coup, il n’y a presque plus de vie dans l’étang.» D’après Alexandre Wisard, rien ne s’opposerait à cela, la perche étant un poisson indigène.

Par ailleurs, les deux gestionnaires de l’étang suggèrent d’installer des pontons sur ses berges, pour qu’il y ait davantage d’endroits où pêcher sans se mouiller les pieds. «Il y a de moins en moins de gens qui prennent le permis de pêche en étang, souligne Valentin. Si on veut ramener les citadins à la pêche, il ne faut pas faire le travail à moitié.» Alexandre Wisard n’est pas opposé à l’idée: «Il faut monter un projet et trouver le budget.» Cela ne tombera sûrement pas dans l’oreille d’un sourd. «J’ai encore envie de remuer les choses», confie Valentin.

Contact: Les volontaires peuvent écrire à societebouvieres@gmail.com

(TDG)