Espèce menacée, le lémurien passe pour un adorateur du soleil

Après une rapide visite durant l’automne 2018, on s’était promis de se revoir. Où? Au parc animalier Challandes – du nom de son fondateur historique – fort aujourd’hui d’une centaine d’espèces différentes, des oiseaux, des mammifères, des reptiles ou encore des insectes. Il occupe près d’un hectare et demi de l’ancienne campagne Lombard, dans la commune de Bellevue. Un cordon boisé le cache lorsqu’on arrive au giratoire de la route de Valavran et du chemin des Tuileries.

C’est bien. À vélo, c’est encore mieux: on termine son effort en danseuse, à la fraîche, en respectant l’horaire matinal. Le lieu est ouvert de 9 h 30 à 12 h, on annonce sa venue au 022 774 38 08 ou sur le site www.parc-challandes.ch. La première visite est gratuite; ensuite, il faut devenir membre de l’association, moyennant une cotisation annuelle de 50 francs, tarif amical.

Thèse sur le flamant rose

Cela étant redit, cette série d’été qui commence permet donc d’honorer la promesse formulée sous une lumière automnale. Plaisir des retrouvailles. Avec Gudule d’abord, l’actif réceptionniste du domaine, un cacatoès gratifiant chaque nouveau visiteur d’un sonore «Bonjour». Avec le docteur vétérinaire Tobias Blaha ensuite, moins de 30 ans, le plus jeune directeur de parc animalier au monde; avec son adjointe, la biologiste Anne-Sophie Deville, docteure en écologie, après avoir défendu une thèse remarquée sur le flamant rose, ambassadeur des milieux humides, histoire de mieux cerner les enjeux et menaces qui pèsent sur ces territoires d’exception.

On ne croise pas ce bel oiseau à Challandes, mais d’autres ambassadeurs répondant à la mission éducative que s’est fixée la nouvelle équipe en place: sensibiliser les gens à la conservation de la biodiversité locale et exotique.

Des jumeaux en mai

Cinq espèces différentes en autant d’épisodes estivaux, suggérées par notre guide du jour, en passant d’un enclos à l’autre, en

s’arrêtant d’abord devant le plus dynamique d’entre eux, animé par une famille de lémuriens catta drôlement joueurs. Ils ont leur descendance assurée. Des jumeaux sont nés en mai de l’année dernière, suivis ce printemps de deux nouvelles naissances, dont Belle, la plus médiatique de la fratrie. Elle a déjà eu son article (voir notre édition du 23 mai), elle dispose désormais d’une antichambre, un enclos transitoire, avant de rejoindre ses congénères. Réintégration progressive au sein de la famille d’origine, les femelles lémuriens se disputant l’autorité maternelle.

Le mâle n’est pas concerné par cette lutte de pouvoir; il a fait son travail de reproducteur; on ne lui en demande pas plus, sinon de respecter les règles d’un strict matriarcat. Il s’en accommode visiblement sans difficulté, répétant à qui veut le voir ses «salutations au soleil». Il en est l’adorateur enthousiaste, attrapant chaque rayon, le corps figé, les pattes antérieures écartées.

Celui qui pue le plus gagne

La posture méditative ne cherche pas forcément l’élévation. Le bien-être obtenu se situe plutôt à hauteur de ventre. La chaleur se concentre sur l’estomac et favorise une bonne digestion. Non sans activer au passage les glandes, lesquelles permettent à l’individu d’asseoir – c’est le cas de le dire – sa position dans le groupe. «Les mâles se livrent une guerre d’odeur; celui qui pue le plus gagnera», commente en souriant Anne-Sophie.

Son visage se montre plus sérieux lorsqu’il s’agit d’évoquer la menace qui pèse sur l’espèce. «Le lémurien est originaire d’Afrique du Sud, rappelle-t-elle. Il est arrivé par la mer à Madagascar, probablement sur un radeau échoué, avant de se constituer en groupe unique, d’évoluer à part et de connaître un développement endémique. Les Malgaches entretiennent une relation ambiguë avec ce primate dont on a tort d’affirmer qu’il est primitif. On le chasse dans certaines régions, on le respecte dans d’autres.»

Déforestation

Mais la principale menace vient d’une déforestation galopante à des fins évidemment mercantiles. Le bois rose de Madagascar, une essence précieuse, est très prisé, son exportation alimente notamment le marché chinois. «Face à cette logique financière, les lémuriens ne pèsent pas lourd», note en le dénonçant la biologiste. Leur légèreté se vérifie sur les épaules du photographe, qui s’est introduit dans l’enclos comme le font les enfants au gré des visites en immersion pédagogique.

Une queue annelée lui barre le visage à l’instant de la prise de vue. Rires. Elle remplit plusieurs fonctions, servant de balancier dans la recherche du bon équilibre et de couverture pour l’hiver. L’animal replie sa queue sur lui-même à la manière d’une écharpe. On veut la même.