Plus d’espaces libres et verts à côté des immeubles

Le message lié au refus du déclassement au Petit-Saconnex le 24 novembre est reçu 5 sur 5 par Ensemble à gauche (EàG). Si la votation a été perdue, estime le député Jean Burgenmeister, c’est que «le débat a été biaisé par le lien fait entre la défense d’une zone villa et d’un espace de verdure».

Et ce scénario pourrait bien se répéter en février puisque plusieurs déclassements dans le secteur de l’aéroport passeront en votation. «Un refus serait dommage, insiste le député, car les projets réalisés en zone de développement, outre qu’ils proposent des logements accessibles à la population, préservent davantage les espaces verts et la diversité biologique que les zones villa».

Pour rendre, l’engagement plus évident, il propose de modifier la loi sur les zones de développement pour inscrire dans les Plans localisés de quartier (PLQ) un pourcentage précis aux surfaces dévolues aux «espaces libres, privés ou publics, notamment les places, promenades, espaces verts et place de jeux». C’est 40% de la surface qui devrait être ainsi réservée et un objectif de préservation de la biodiversité. Et comme un projet ne vient jamais seul, le parti dépose également un autre projet pour fixer un objectif de couverture arborée du canton dans la loi sur la protection des monuments de la nature et des sites. Actuellement de 21% selon une étude de l’Université de Genève, elle devrait passer à «30% d’ici à 2030», les plantations devant privilégier les «espèces indigènes et favorables à la biodiversité».

«La couverture arborée du canton devrait passer à 30% d’ici 2030»

Que faire de ces projets? Les étudier, assurent Cyril Aellen (PLR) et David Martin (Verts). «Les questions sont intéressantes, reste à voir si les réponses le sont», explique le premier, favorable aux constructions en hauteur pour limiter les emprises au sol. «L’objectif est intéressant, mais il faut voir exactement ce qu’on met derrière le taux proposé. Un des enjeux, c’est la préservation de la pleine terre, soit d’un sol sans canalisation ou parking dessous.» Les partis fourmillent d’idées en matière de préservation de l’environnement. Deux motions allant dans le même sens que les projet d’EàG, déposées par les Verts et le PDC, dorment en commission de l’aménagement. D’autres, portant notamment sur l’urgence climatique, sont en commission de l’environnement et de l’agriculture.