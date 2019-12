L’Escalade, une triple victoire protestante

Nous voici à la veille du 417e l’anniversaire de l’Escalade, attaque ratée par la Savoie catholique de la Genève protestante. Pour venger ses 18 morts, Genève avait alors exposé sur ses remparts, six mois durant, les têtes coupées des quelque 70 assaillants tués durant la nuit ou exécutés par le bourreau le lendemain. La célébration de la victoire commençait mal.

Il n’était dès lors pas étonnant qu’en juillet 1603 le traité de paix de Saint-Julien préconise d’oublier ces événements. De fait, les Genevois ont entretenu avec réserve le souvenir de la nuit tragique afin de ne pas braquer leurs voisins catholiques. La commémoration se traduisait par des cultes, des jeûnes, des réunions de famille, des chants, quelques déguisements vite réprimés par les autorités. Aucune célébration pour les centenaires de 1702 et 1802. En 1852 encore, les radicaux au pouvoir ont ignoré l’anniversaire trop lié à l’Ancien régime.

Il a fallu attendre 1861 et l’éviction du pouvoir de James Fazy pour que s’impose la fête de l’Escalade, d’une façon résolument carnavalesque. Par un joli paradoxe, c’est au moment précis où la population du canton devenait majoritairement catholique que le 12 décembre est devenu une immense fête populaire. Des mascarades endiablées animaient les Rues-Basses deux à quatre soirs durant. D’innombrables bals masqués réunissaient des dizaines de milliers de personnes jusqu’à l’aube.

Les défenseurs d’une tradition protestante s’en indignèrent, avec un patriotisme parfois teinté de xénophobie. Ils voulaient célébrer la protection divine accordée à la ville réformée. Ces bons calvinistes clamaient que «l’Escalade n’est pas de la rigolade». Ils ont contre-attaqué avec un cortège historique, organisé sporadiquement à partir de 1867 avant d’aboutir au défilé annuel actuel. Le Conseil d’État, resté majoritairement protestant un siècle de plus que la population, a donné son plein appui. Il a interdit les mascarades aux adultes dès 1939 et a refusé de les rétablir en 1945. Le carnaval a cédé la rue à la célébration patriotique inscrite désormais dans la liste des traditions vivantes en Suisse.

La Genève protestante a ainsi remporté une deuxième victoire de l’Escalade. Elle l’a même accentuée en effaçant le souvenir des fêtards qui avaient pourtant ouvert la voie à une célébration d’envergure. Ses innombrables publications dévolues à l’Escalade taisent ou relèguent à l’arrière-plan les mascarades, contraires à l’esprit réformé.

La vision et la fête actuelles de l’Escalade résultent donc de l’influence persistante d’un protestantisme qui réunit moins de 10 % de la population du canton et ne pèse plus lourd au Conseil d’État. Ainsi va Genève, capitalisant sur sa diversité, mais fidèle à sa fibre calviniste.

Si la célébration de l’Escalade avait mal commencé en 1602, elle a la chance en 2019 de coïncider avec l’inauguration du Léman Express. Pour l’occasion, à la gare Cornavin, le chœur de la Compagnie de 1602 entonnera le Cé qu’è l’ainô avec le groupe thononais de langue savoyarde Lou Reclan deu Shablè. Puisse cette double fête contribuer à l’harmonie entre voisins trop souvent opposés.