Samedi de l'Escalade: du pain, du vin, du crottin

«–Le poney m'a craché dessus!» se plaint un garçon de 12 ans, s'essuyant le visage de la manche de son anorak, sur la promenade Saint-Antoine, ce samedi après-midi. «–C'est peut-être un lama déguisé...» plaisante une femme à côté de lui. Qu'à cela ne tienne, le garçon ne laisse pas son enthousiasme l'abandonner et observe avec émerveillement le stand des forgerons, où un homme tente de battre un fer à cheval tout droit sorti du feu sur une enclume. «Allez-y plus fort, ou le fer sera trop froid» l'encourage une forgeronne en costume d'époque, rodée à l'exercice.

A l'angle de la rue des Chaudronniers, des enfants en chemise de lin et chapeaux fabriquent des espèces de couronnes visqueuses. Couronnes de l'Avent? «C'est des pains de torchère. On fait tremper des résidus de tissus dans de la sève de pin chauffée, et on forme ces couronnes», nous indiquent Blaise, 10 ans et Charlotte, 15 ans. Pour les faire brûler lors du défilé historique de ce dimanche? «Non, elles seront prêtent dans trois ans. Quand elles sont parfaitement sèches, elles tiennent 15 minutes. Pour une heure de défilé, on a besoin de quatre pains dans sa torchère.»

Passage Monnetier obstrué

Sur la place Bourg-de-four, un homme à barbe rousse et aux chaussettes en laine rouge crie au vin chaud, sa voix claironnante faisant vibrer son gilet vert clair. Enseignant de français à la ville, il revêt le costume d'époque depuis une dizaine d'années, avec les autres membres de la Compagnie 1602.

«On est plus de 2000 membres dans la Compagnie, mais on n'a que 800 costumes. Donc on n'est pas tous représentés à l'Escalade», nous expliquent un «membre de la gardée soldée» et un «auditeur» (soit «une porte de procureur») à la fin du passage Monnetier, couloir secret ouvert annuellement lors du week-end de l'Escalade. Dans ledit passage, ça bouchonne sévèrement. La faute au goulet d'étranglement sur la fin entre deux immeubles, qui ne permet de se faufiler que de profil.

Devant la cathédrale, différents corps de fanfare paradent chacune de leur côté, créant une légère impression d'anarchie organisée. Ici les flûtes, là les trompettes, de ce côté les tambours précédants les soldats portant leur mousquet sur l'épaule, encore tout chaud d'avoir tiré du haut de la rampe de la Treille.

La foule s'écarte au hennissement stressé d'un immense cheval de trait aux pattes velues et beige. Sur son dos, une femme en robe noire et bonnet blanc. Trois touristes chinois se poussent du coude et montrent la queue de l'animal: levée, elle laisse échapper des crottins d'une taille proportionnelle à celle de l'équidé. «Marche pas dans la crotte, Dominique!» Une maman tente visiblement d'éviter l'atelier nettoyage de chaussures à la maison, après la sortie Escalade avec ses bambins. Et pour cause, le pavé de la vieille Ville en est recouvert.

Bloc de molasse et chaudron bouillant

Terrasse d'Aubigné, la soupe aux légumes bout dans un chaudron sur le feu, suspendu à la manière des trappeurs. Une femme en jupe longue y plonge une longue louche et remplit le bol d'un passant. A côté, des éclats de pierre volent dans l'air: un tailleur de pierre montrent comment égaliser un bloc de molasse à la force du poignet (et du burin), sous les yeux fascinés (et protégés par des lunettes en plexiglas) d'un blondinet de 10 ans. Plus loin, un homme grave amoureusement un bloc de granit avec des gestes délicats de confiseur.

Plus l'après-midi s'allonge, plus on commence à parler du défilé aux lampions du soir, ouvert à tous. «Rendez-vous à 19h45 au 1 rue de l'évêché». Pour jouer à l'ancien temps, le temps d'un week-end féérique qui fleure bon le vin chaud, le pain de torchère et le crottin de cheval.