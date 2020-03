L’épidémie progresse: neuf morts ce week-end

Après le pic, la décrue. Voilà plusieurs jours que Genève espère une inflexion de la courbe épidémique. Celle-ci n’est pas encore intervenue. Les chiffres fournis par les autorités sanitaires indiquent que le coronavirus continue sa progression.

Dimanche à midi, le canton enregistre 2283 personnes détectées au Covid-19, soit 200 de plus que vendredi. Le nombre de personnes hospitalisées a lui aussi fortement augmenté, passant de 236 vendredi à 279 dimanche.

La courbe des patients aux soins intensifs semble, elle, se stabiliser puisque leur nombre n’a presque pas varié ce week-end (55 cas). Mais ce tassement peut aussi s’expliquer en partie par les décès intervenus. Ces deux derniers jours, neuf personnes ont succombé au virus, portant à 32 le nombre de victimes à Genève.

La grande majorité (90%) des décès intervient chez les personnes âgées alors qu’elles ne représentent que 20% des individus infectés. Sur les 32 morts genevois, 20 avaient plus de 80 ans et neuf entre 70 et 79 ans. Toutefois, les plus jeunes ne sont pas épargnés par la maladie. Un quart des personnes admises aux soins intensifs ont entre 50 et 60 ans, et un tiers entre 60 et 70 ans.

Patients de Mulhouse

Samedi soir, les soins intensifs des HUG ont accueilli deux patients intubés en provenance de Mulhouse en Alsace, dont l’hôpital est surchargé. Ces personnes sont arrivées à bord d’un hélicoptère militaire qui s’est posé à la caserne des Vernets. Ces transferts s’inscrivent dans la collaboration entre la France et la Suisse pour soutenir les efforts de lutte contre le Covid-19.