L’Entente pourrait céder du terrain à Chêne-Bourg

À Chêne-Bourg, les jeux semblent plus ouverts que jamais pour les élections municipales. Deux conseillers administratifs sur trois se retirent, ce qui pourrait permettre à l’Alternative de mettre un pied dans la mairie, d’autant que les Verts ont le vent en poupe après les élections fédérales. Ce serait historique, l’Entente monopolisant le pouvoir exécutif depuis la naissance de la commune il y a 150 ans.

Après dix-sept ans au Conseil administratif, la PLR Beatriz de Candolle est la seule à rempiler, alors que ses deux collègues se retirent. «Mon énergie est intacte et ce travail me rend heureuse comme au premier jour», confie la magistrate, qui indique toutefois que ce cinquième mandat sera son dernier. Six autres personnes briguent un siège à la mairie: le PLR Gilles Brand, le PDC Jean Toscan, le socialiste Jean-Luc Bösiger, le Vert Philippe Moser, et enfin Jean-Marc Antoine et Louise Pascarella, transfuges du MCG qui se présentent sous la bannière du Parti populaire genevois (PPGE). Au niveau du Municipal, on notera l’absence de liste du MCG et l’entrée en lice du PPGE.

«Tous les signaux sont au Vert»

Pour la majorité PLR-PDC, le danger pourrait venir des Verts. Aux élections fédérales de cet automne, c’est le parti qui a obtenu de loin le plus de voix à Chêne-Bourg, devançant de plus de six points le PLR, qui a fait beaucoup moins bien que ses scores habituels, tous scrutins confondus. «Je pense que le vent est en train de tourner, se réjouit Philippe Moser, candidat malheureux au Conseil administratif en 2015. Tous les signaux sont au vert, si on peut dire.»

La plus petite commune en surface du canton est en pleine métamorphose avec l’arrivée de la Voie verte et du Léman Express. Un nouveau quartier est en train de sortir de terre autour de la gare, avec la tour Opale et les autres immeubles en construction ou à venir. Le défi pour les élus sortis des urnes sera de lui donner vie et de réussir à absorber les nouveaux habitants que les centaines de logements en construction ou en planification vont apporter à la commune. Il faudra aussi régler les questions de mobilité, pendant et après les chantiers.