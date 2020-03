L’Entente en passe de garder la mainmise sur Thônex

À Thônex, l’Entente semble bien placée pour conserver la totalité des sièges à l’Exécutif, qu’elle monopolise depuis au moins un demi-siècle. Mais les jeux restent ouverts pour le second tour. Alors que ses trois candidats avaient été élus haut la main dès le premier tour en 2015, seul l’un d’eux passe la rampe ce 15 mars.

Surprise, il s’agit du plus jeune d’entre eux et du seul qui n’est pas un magistrat sortant, le PDC Bruno da Silva, 24ans; l’actuel président du Conseil municipal, élu avec un très bon score, est lui-même étonné de devancer ses colistiers. Les conseillers administratifs PLR Pascal Uehlinger et Marc Kilcher sont en effet en ballottage. «Peut-être que nous payons en partie les affaires qui pèsent sur le PLR cantonal», analyse Pascal Uehlinger. Les deux candidats de l’Alternative, les conseillers municipaux Bastien Leutenegger et Philippe Noël, n’arrivent pas très loin derrière.

Premier challenger de gauche, Bastien Leutenegger est lui aussi surpris par son résultat: «C’est ma première élection puisque je suis entré au Conseil municipal comme remplaçant en cours de législature.» Quant aux deux candidats de l’UDC, Riccardo Stark et Sébastien Thomas, arrivés loin derrière, ils s’arrêtent là. Le second rejoindra toutefois le premier au Conseil municipal.

Du côté du délibératif, peu de changements. Le PLR perd un siège mais reste la première force thônésienne, même si l’Alternative, qui gagne un siège, n’en a désormais plus qu’un de moins que lui. Allié aux Vert’libéraux, le PDC progresse de deux sièges et en a désormais sept. L’UDC obtient aussi un siège de plus. Le grand perdant de cette élection est le MCG, qui n’atteint pas le quorum alors qu’il avait obtenu trois sièges en 2015.