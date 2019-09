Ensemble à gauche veut «l’égalité maintenant»

Être la voix du «mouvement social suisse», c’est l’ambition des quatre listes présentées par Ensemble à gauche (EàG) ce lundi en vue des élections nationales. Rassemblées sous le slogan «l’égalité maintenant», elles couvrent ces principaux thèmes: l’égalité entre les sexes et les genres, la solidarité internationale ou l’écologie anticapitaliste. Les quatre listes regroupent en tout 36 candidats. La principale est emmenée par la professeure d’université Stefanie Prezioso. Elle est sous-apparentée aux trois autres listes d’EàG, ainsi qu’à celle du Parti du travail.

Les thèmes de campagne du parti tournent autour de six thèmes, comme les droits des salariés, la santé, la fiscalité, etc. Pour chacun, quelques mesures chocs. Florilège des propositions: création d’une caisse maladie unique financée par des cotisations variant selon les revenus; d’un congé parental d’un an lors d’une naissance, dont la moitié à prendre obligatoirement par le conjoint; fusion de l’AVS et du deuxième pilier «pour éviter la baisse des retraites»; semaine de travail de 35 heures sans baisse de salaire; plan climat avec notamment une neutralité carbone en 2040 au lieu de 2050, comme le souhaite la Confédération.

Plusieurs candidats se sont ensuite succédé pour détailler d’autres objectifs: les transports publics gratuits, un salaire minimum à 4200 francs, un plan d’urgence national contre la pauvreté, le refus de la hausse de l’âge de la retraite des femmes, l’imposition accrue des actionnaires, des gains en capitaux et des héritages, une reconversion de l’industrie militaire.

Au chapitre des inégalités nord-sud, le candidat Luca Califano, étudiant à Sciences po, réclame que la Suisse, «dont les mains sont couvertes de sang» et qui «vend une pseudo-image d’ouverture» régularise les sans-papiers, n’applique pas l’accord de Dublin, renonce aux rétentions administratives et augmente l’aide internationale à 0,7% de son revenu.

Parmi ces nombreuses propositions, pas un mot sur un point qui sera vivement débattu lors de la prochaine législature: les futures relations de la Suisse avec l’Union européenne. Mais Jocelyne Haller et Stefanie Prezioso expliquent qu’EàG partage les positions des syndicats suisses, qui soutiennent un accord-cadre, mais refusent «de brader les conditions de travail» des salariés. La «gauche de la gauche» pense avoir les forces pour gagner un siège au National. Si tel était le cas, ce serait un retour après seize ans d’absence.