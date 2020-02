Enseignants dans un clip contre les économies

Après les enseignants du secondaire II, ce sont les maîtres du primaire et du Cycle qui se mobilisent contre les mesures d’économies annoncées pour la prochaine rentrée. Cent nonante-sept enseignants s’affichent dans un clip avec la phrase «À la collègue inconnue» écrite sur une pancarte.

Cent nonante-sept, comme le nombre de postes supplémentaires demandés par le Département de l’instruction publique (DIP) et rejetés en décembre par une majorité du Grand Conseil – Entente et MCG. Celle-ci a refusé d’octroyer les 412 nouveaux postes demandés par le Conseil d’État, considérés par ce dernier comme «nécessaires à un fonctionnement pérenne du service public». Le DIP en demandait 196,9, dont 120,5 postes liés à la croissance des effectifs. Suite au refus, le département a annoncé des mesures d’économies pour la rentrée. Le volume des cours facultatifs et leur financement diminueront, tout comme le nombre de sorties scolaires. Par ailleurs, les syndicats du primaire – la SPG – et du Cycle – la FAMCO – ajoutent que les effectifs en sciences expérimentales au Cycle vont augmenter, celles-ci devenant dès lors «des sciences non expérimentales pour des raisons de sécurité». Au primaire, soutiennent-ils, «l’arrivée de plus de 1000 élèves supplémentaires à la prochaine rentrée entraînera une explosion des effectifs de classe et, pour la première fois, des déplacements d’élèves (ndlr: dans une école pas forcément proche de leur domicile)».

Ils assurent également que ces postes en moins représentent «du travail en plus pour ceux qui restent, des effectifs de classes plus élevés, un moins bon suivi des besoins éducatifs des élèves. C’est une école publique au rabais!» Avec cette action, ils veulent alerter les députés et attendent du DIP qu’il demande les postes nécessaires à la Commission des finances du Grand Conseil.

Au début de février, c’était le syndicat des enseignants du secondaire II qui se mobilisait. Au Collège, des cours facultatifs et d’approfondissement seront supprimés, tout comme certaines activités hors grille scolaire. De plus, le nombre et la durée des sorties scolaires seront revus à la baisse. Enfin, l’introduction de l'informatique au Collège a été reportée.

L’Union du corps enseignant secondaire genevois a lancé une pétition pour maintenir les cours d’approfondissement, avec la Fédération des associations de parents d’élèves du postobligatoire, la Conférence universitaire des associations d’étudiants ainsi que les associations des élèves du secondaire II.