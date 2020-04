Une enseignante vole l’argent de l’école à Genève

Une enseignante vient d’être désavouée par la justice genevoise. Selon nos renseignements, cette fonctionnaire a été condamnée l’an dernier pour gestion déloyale et faux dans les titres après avoir détourné durant trois ans quelque 30'000 francs au sein de l’école. Elle a écopé, par le biais d’une ordonnance pénale, d’une peine pécuniaire avec sursis et d’une amende de 5000 francs. Elle n’a pas contesté la sanction pénale.

Pour les camps scolaires

Sous le coup d’une enquête administrative, l’enseignante a été licenciée l’an dernier pour avoir volé de l’argent destiné notamment aux sorties de classe et autres camps scolaires. Elle a fait recours, estimant la sanction disproportionnée et souhaitant une seconde chance pour continuer sa vocation.

En vain, la Chambre administrative confirme aujourd’hui sa révocation: «Compte tenu de la gravité des actes commis, incompatibles avec les missions d’instruction et d’éducation, les regrets qu’elle a exprimé ne sauraient suffire pour admettre le caractère injustifié de la sanction disciplinaire», concluent les juges dans un arrêt rendu le mois dernier.

À l’époque des faits, la fonctionnaire tenait les comptes de l’école. Une tâche pour laquelle elle était d’ailleurs rémunérée. C’est dans ce contexte qu’elle s’est mise à dérober de l’argent.

Très engagée et serviable

À en croire l’arrêt de la Chambre, publié ce printemps, une autre collègue chargée de vérifier les comptes ne s’était aperçue de rien, mais elle a tout de même écopé d’un blâme pour son manque de vigilance. Le pot aux roses a été découvert lors d’un contrôle interne aléatoire après trois ans de détournements commis à l’aide de faux relevés bancaires.

Convoquée en 2017, l’enseignante a rapidement admis les faits et a présenté des excuses. Elle évoque un contexte de vie difficile: une grave agression subie durant des vacances à l’étranger, son couple qui se déchirait pour des questions d’argent, le décès de son beau-père, un cambriolage et un manque de formation et d’encadrement pour un poste «qu’elle souhaitait lâcher».

Admettant être plus dépensière que son mari, elle avait procédé en 2016 à un remboursement de quelque 9500 fr. sur les 39'000 détournés au total. Toutes les personnes interrogées, collègues et hiérarchie, confirment que ses agissements n’ont pas influencé son excellent enseignement. Elle est décrite comme «très engagée», serviable et très à l’écoute.

Dans leur récent arrêt, les juges administratifs confirment néanmoins le licenciement prononcé l’an dernier par le Conseil d’État.

Ils ne remettent pas en cause la dureté des épreuves subies par la recourante mais relèvent néanmoins qu’elle a accepté son mandat comptable après l’agression et après de nombreuses années d’expérience au sein de l’école genevoise. Ainsi, d’après la Chambre, même si elle s’est dévouée, faute de candidat, pour ce travail subsidiaire lié aux comptes de l’école, «aucun des événements précités ne saurait excuser les détournements».

Situation personnelle difficile

La juridiction administrative relève également que durant les faits qui ont débuté en 2014, elle avait fait l’acquisition de plusieurs voitures de luxe. Constatant par ailleurs qu’elle disposait d’une importante fortune déclarée, le Conseil d’État, qui a d’emblée suspendu son salaire en raison de la gravité des soupçons, estimait «qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une situation personnelle difficile et des conséquences qu’elle en subirait en étant sans revenu».

Déboutée, la recourante, défendue par Me Andrea Von Flüe, saisira-t-elle le Tribunal fédéral? «Par cette décision, la justice confirme le devoir d’exemplarité et de dignité qui incombe aux membres de la fonction publique également en dehors de leur poste. Ma cliente, qui regrette profondément ses actes, ne contestera pas cet arrêt, bien consciente de sa faute et de l’importance de se montrer irréprochable dans une fonction telle que la sienne. Une décision qui aura le mérite de rappeler à nos fonctionnaires leur devoir absolu de probité.»

Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP, n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.