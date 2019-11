«Les enfants sont capables de réveiller les adultes»

Le 20 novembre 1979, l’Organisation des Nations Unies adoptait la Convention des droits de l’enfant. Pour les 30 ans du traité international, la Ville de Genève a décidé de lancer une campagne de promotion destinée aux élèves, intitulée «Jamais trop petit pour donner son avis». Le mois de novembre sera donc placé sous le thème de la participation des enfants. «C’est un aspect qui n’est pas suffisamment pris en compte dans la politique publique. On pense pour les enfants mais pas avec eux. Pourtant, ce sont de bons experts. Il faut leur faire confiance», explique Esther Alder, conseillère administrative.

Quatre mille écoliers de la ville, de la 5P jusqu’à la 11e, recevront un kit comprenant une brochure expliquant la notion de participation et comment l’exercer de manière concrète avec l’exemple de la pétition. «La pétition est un droit fondamental. Nous pouvons tous l’utiliser, même les enfants, qui ont la possibilité d’en adresser aux organes municipaux ou cantonaux», indique la conseillère administrative. De plus, le kit inclut la Convention relative aux droits de l’enfant, éditée dans une nouvelle version. «Des enfants ont participé de manière inclusive à l’élaboration de ce dépliant. Nous avons choisi de nouveaux symboles plus compréhensibles pour un jeune public», révèle Bettina Juncker, directrice générale d’Unicef Suisse.

Les quatre Transi’CAB de la ville, anciennes cabines téléphoniques réhabilitées, accueilleront des ateliers organisés par l’ONG Terre des hommes. Les écoliers pourront découvrir et comprendre le sens du droit à la participation. «Cela signifie savoir écouter, respecter la parole de l’autre et collaborer», déclare Anne-Céline Machet, responsable du programme éducation pour TDH. Les Transi’CAB seront aussi ouvertes au public durant trois samedis afin de répondre aux questions et informer.

Pour Esther Alder, l’enjeu de la campagne va bien au-delà du slogan. «Les enfants ne sont pas des citoyens de demain mais d’aujourd’hui. Ils doivent faire l’apprentissage de la citoyenneté en étant pleinement acteurs dans la vie sociale et politique. Ils ont des idées et sont capables de réveiller les adultes, à l’image de Greta Thunberg.»