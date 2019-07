En trente ans, 177 enfants ont été transplantés du foie à Genève

Chaque année en Suisse, six à douze enfants bénéficient d’une greffe de foie. Et c’est aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) que ces transplantations pédiatriques sont pratiquées.

Plus de 300 familles suivies

Les HUG ont été les premiers en Suisse à réussir une transplantation du foie sur un adulte, en 1988. Un an après, en juillet 1989, la même prouesse était réalisée sur un enfant. Depuis, l’Hôpital a acquis une grande expertise, indique-t-il dans un communiqué. Le Centre suisse du foie de l’enfant (CSFE), qu’il abrite, est d’ailleurs le seul du pays habilité à pratiquer des greffes hépatiques. En trente ans, ce centre a ainsi transplanté 177 enfants, et suit actuellement plus de 300 familles.

Soigner des nouveau-nés à partir de 3 kilos

L’expérience des équipes soignantes et l’évolution des techniques chirurgicales permettent aujourd’hui de prendre en charge des nouveau-nés à partir de 3 kilos. Ce qui a toute son importance, soulignent les HUG, car en moyenne, la moitié des enfants nécessitant une greffe du foie pèsent moins de 10 kilos!

La technique du «split»

Confrontées à un problème de manque d'organes au début du programme de transplantation hépatique pédiatrique, car il n'était pas facile de trouver des organes de petite taille, les équipes médicales dispose à présent d'une grande expérience dans la technique de greffe de foie partagée, appelée «split». Ainsi, depuis 1999, le foie d'un donneur adulte permet de traiter deux patients: un enfant reçoit le lobe gauche de l'organe, beaucoup plus petit, et un adulte le lobe droit. (TDG)