En pleine canicule, ils sont priés de garder leurs stores ouverts

En temps de grosse chaleur, il est conseillé de laisser ses stores ou volets fermés pendant la journée. Cela fait partie des recommandations émises, entre autres, par la Ville de Genève, qui a déclenché son plan canicule lundi. Tout le monde sait que pour garder son logement au frais, il faut le préserver des rayons du soleil. Enfin, presque tout le monde… À Meyrin, les habitants du 2 et 4 place de la Découverte, dans l’écoquartier des Vergers, ont eu la surprise de lire, sur la porte de leur immeuble, une affichette allant à rebours du bon sens.

Ce placard émanant d’une société de nettoyage demande aux locataires de remonter leurs stores tous les matins à partir de mercredi. Cela afin de permettre à une équipe de laver les vitres de cette tour de quinze étages. Il est précisé que les travaux dureront environ cinq jours, qui tombent comme par hasard en plein dans le pic de la canicule.

Les locataires résistent

Cela n’a pas manqué de susciter des réactions outrées des habitants, qui ont fait de la résistance passive. Mercredi matin, alors que deux nettoyeurs, suspendus dans une nacelle vacillante en plein cagnard, s’escrimaient à laver les vitres, beaucoup de stores étaient restés fermés. «Dans cet immeuble, qui est soi-disant aux normes Minergie, il peut faire quarante degrés quand le soleil tape, confie un père de famille très remonté. C’est pourri, comme tout dans ce quartier. Alors comme nous avons des enfants, nous laissons les stores fermés.» D’après lui, l’entreprise de nettoyage est déjà venue en mai, mais a dû renoncer à faire son travail à cause du vent.

Rentrant des courses avec son bébé dans une poussette, Coraline avoue qu’elle non plus n’a pas obéi à la consigne. «Nous sommes nombreux à avoir des enfants en bas âge dans cet immeuble. On ne peut pas garder un bébé dans un appartement avec le soleil qui tape toute la journée sur les vitres. J’ai appelé le gérant de l’immeuble pour lui dire que c’était scandaleux de faire ces travaux en ce moment, mais il m’a répondu que ce n’était pas une raison suffisante pour reporter l’opération.» La jeune mère a cependant trouvé la parade: «J’ai collé un mot sur les stores pour dire aux nettoyeurs de frapper quand ils ont besoin de laver mes vitres, ou de m’appeler sur mon portable.»

Travaux finalement reportés

Pas bête, mais impossible à faire quand on est loin toute la journée. «J’ai deux chiens et il est exclu que je les laisse crever de chaud le jour entier, enfermés ici avec les stores ouverts, pendant que je vais travailler, raconte une autre locataire, Ysaline. C’est abuser. Ils auraient pu reporter les travaux.»

Le gérant de l’immeuble dit n’être pas habilité à répondre aux médias, et nous renvoie à la Coopérative du Niton, dont dépend l’immeuble. Mais les responsables de cette dernière n’ont pas retourné nos appels. Finalement, chez l’entreprise de nettoyage Best-Net, on nous assure que la décision a été prise, mercredi en début d’après-midi, de surseoir au lavage des vitres en attendant que le mercure redescende. Les locataires – et les nettoyeurs – peuvent respirer.

Mieux vaut tard que jamais, même si le problème était prévisible vu que la canicule était déjà annoncée depuis une bonne semaine.

