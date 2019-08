En 1879, pénurie et gentrification

Pénurie de logements, gentrification des quartiers populaires ou surfaces commerciales vides. Ces réalités si familières pour le lecteur genevois de 2019 l’étaient aussi, avec d’autres mots, pour son ancêtre de 1879. Un terme aujourd’hui oublié était en revanche propre à l’époque: la «percette». On désignait ainsi la frénésie avec laquelle les autorités d’alors ouvraient de nouvelles rues dans d’anciens pâtés de maisons, jugés trop denses pour être salubres, le tout alors que la cité déployait par ailleurs ses nouveaux quartiers au-delà des enceintes, abattues dès le milieu du XIXe siècle.

Un correspondant tonne dans «La Tribune de Genève» du 8 août 1879. «Les nouveaux percements de rue ont eu pour conséquence de faire disparaître un nombre considérable de logements à bon marché pour la classe ouvrière, alerte-t-il. On ne saurait s’en plaindre au point de vue hygiénique, si d’autre part, en compensation, les nouvelles constructions qui s’élèvent de tous côtés sur le périmètre de la ville contenaient des appartements à la portée des petites bourses.» Or ces logements neufs ne conviennent pas à «une famille d’ouvriers qui ne peut mettre guère plus de 300 francs par an pour son loyer et encore!» Et de poursuivre: «Sans demander la création de cités ouvrières qui auraient quelque peine à s’indigéner dans nos mœurs», l’auteur souligne «la nécessité indiscutable d’augmenter le nombre des petits appartements de deux à trois pièces». Il suggère une piste: «Certaines maisons du haut de la ville, très bien construites mais abandonnées pour les quartiers à la mode et dont les appartements sont en général trop grands», pourraient être transformées. Et de remarquer en conclusion que les appartements à louer remplissent huit pages de la «Feuille d’avis» du jour.

Même si, comme chacun sait, la rue des Granges ne s’est pas pour autant hérissée de HLM, pénurie et pléthore coexistent donc à cette époque. Le Conseil municipal en débat beaucoup.

Le 27 mai, un rapport sur les percements lui a été rendu. On y apprend que la «percette» a monopolisé les débats de 1865 et 1868 avant de finir en polémique et en démission collective des autorités de la Ville, en butte à des soucis financiers.

L’énorme héritage que la Ville a reçu du duc de Brunswick a permis de reprendre ces remaniements du plan urbain avec les récents percements, entre 1874 et 1878, des rues Toutes-Âmes, de la Madeleine, Paul-Bouchet et Céard. Et de nouvelles propositions arrivent, comme celle de créer des galeries commerçantes couvertes entre le Molard et la Fusterie. De quoi installer 80 nouveaux magasins, soulève le conseiller administratif Henri Maunoir, qui questionne: «Trouvera-t-on facilement des locataires quand la «Feuille d’avis» annonce tant de locaux vacants»?