Un employé de Custodio licencié pour ses propos virulents

Le Syndicat suisse des services publics (SSP) dénonce ce qu’il considère comme un licenciement abusif au sein de l’entreprise Custodio, une société de sécurité mandatée par l’Aéroport de Genève. Custodio emploie plus de 200 collaborateurs et assure des fonctions liées au contrôle des passagers, des bagages et diverses missions de surveillance. La personne concernée, qui souhaite garder l’anonymat, était déléguée du SSP et de la commission d’entreprise.

«Dès mon arrivée chez Custodio, en 2017, j’ai constaté des anomalies au niveau des paiements des heures supplémentaires. Ni les contrats ni la convention collective de travail n’étaient respectés», explique le collaborateur licencié, que nous appellerons Nicolas. Il décide alors de se syndiquer et est élu à une grande majorité.

À plusieurs reprises, il rapporte les mauvaises conditions de travail, notamment auprès d’une Commission paritaire et de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail. «Nos casiers n’avaient pas de cadenas et nous nous faisions régulièrement voler nos affaires personnelles. Cet été, durant la canicule, je me suis battu pour obtenir de l’eau afin de nous rafraîchir ainsi que des ventilateurs.» Selon lui, la direction le prend rapidement en grippe.

Mais les événements prennent une tout autre tournure lorsque Nicolas crée un groupe de discussion privé sur Facebook, dénombrant une soixantaine de membres. Les propos tenus y sont très critiques à l’égard de la direction. «J’y ai dénoncé les mauvais traitements, les cas de mobbing et de racisme, mais aussi le copinage qui entoure le domaine de la sécurité à l’aéroport», indique-t-il. Et cela n’a pas plu.

Un des membres du groupe a effectué des captures d’écran des conversations et les a transmises à la direction de Custodio. Nicolas est finalement convoqué par le directeur de l’entreprise, accompagné de la directrice des ressources humaines et de l’avocat les représentant. Sa lettre de licenciement lui est remise lors de ce rendez-vous. «Nicolas n’a pas eu le droit d’être entendu et n’a obtenu aucune explication sur les motifs de son licenciement. De plus, Custodio s’est basé sur des informations obtenues illicitement pour prononcer ce renvoi», dénonce Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical du SSP Aéroport.

Custodio a de son côté mené un audit que nous nous sommes procuré. Il en est ressorti quatre témoignages. Certains confirment que Nicolas effectuait correctement son travail mais tous relèvent les propos virulents, voire blessants, tenus dans le groupe Facebook. «Ce que j’ai écrit a été sorti de son contexte» , se défend Nicolas. Contacté, Custodio n’a pas donné suite à notre appel. Le SSP a d’ores et déjà porté cette affaire devant les Prud’hommes.